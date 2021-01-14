Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (14 Ocak 2021)

Yurt içi piyasalarda bugün konut satışları, özel sektör kredi borcu ile Merkez Bankası'ndan haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Almanya GSYH daha öncelikli izlenen veriler olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün 7,45'le başladığı günü 7,40'ın hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL, bu sabaha dünkü kapanış seviyelerinden yatay başlıyor. Euro/TL'de, benzer şekilde 9,01-9,02 düzeyinde hafif alıcılı bir seyir yaşanıyor.

Yurt dışı: Asya borsalarında, yatırımcıların ABD'de yeni teşvik beklentilerine odaklanması, toparlanma ve büyümeye dair umutların yükselmesinin etkisiyle bugün alıcılı bir seyir yaşanıyor. Japonya, Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken MSCI Asya Pasifik Endeksi tarihi zirvesinin hemen altında. ABD vadeliler de artıda.

Petrol ve altın: ABD'de petrol stoklarının azaldığına işaret eden verilere ve Çin'in güçlü dış ticaret verilerine rağmen petrol fiyatları 55,8 dolara kadar geriledi. Fiyatların gerilemesinde koronavirüs vakalarında global olarak görülen artışın talebe ilişkin yarattığı kaygılar etkili oldu. Spot altın fiyatları 1.843 dolar düzeyinde değerleniyor.

..::TÜRKİYE'DEN HABERLER::..

İlk aşı Bakan Koca'ya: Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, dün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Bakan Koca ile birlikte Bilim Kurulu üyeleri de aşı yaptırdı.

..::DÜNYADAN SON GELİŞMELER::..

Trump bir kez daha tarihe geçti: ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi. Böylece ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçti. Senato, 20 Ocak'tan sonraki bir tarihte Trump'ın yargılamasını gerçekleştirecek ve suçlu olup olmadığına karar verecek.

Biden 2 trilyon dolarlık paket açıklayacak: Piyasalar'ın gözü, Biden'ın bugün açıklaması beklenen yeni teşvik paketinde... CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden'i bugün açıklayacağı koronavirüs yardım paketinin büyüklüğü 2 trilyon dolar olacak.

Çin'de 8 ay sonra ilk ölüm: Koronavirüsün ilk tespit edildiği yer olan Çin'de, 8 aydır ilk kez koronavirüs nedeniyle ölüm gerçekleşti. Ülkede bugün 138 yeni vaka ile mart ayından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde günün ilk verileri TÜİK'ten tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, konut satışları, TCMB'den özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu olacak (10.00). Öğleden sonra sırasıyla BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.



Konut satışları Kasım ayında toplam 112.483 adet olurken, aylık bazda yüzde 6,0, yıllık bazda ise yüzde 18,7 düşüş kaydetti. Bugün açıklanacak verilerle 2020'nin tamamı için görünüm şekillenmiş olacak.

TCMB haftalık raporunda özellikle son haftalarda üst üste gerileyen rezervlerin yeni yılın ilk haftasındaki seyri, yurt dışı yerleşiklerin hareketleri ve yurç içi yerleşiklerin döviz pozisyonu izlenecek.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ithal fiyatları (16.30), doğal gaz stokları (18.30) verileri bulunuyor. Almanya'da 2020 yılına ilişkin GSYH (12.00), Euro Bölgesinde konut fiyatları (13.00) günün diğer önemli verileri olacak. Petrol piyasalarının yakından takip ettiği OPEC aylık raporu da gündemde yer alıyor.