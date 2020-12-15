Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Aralık 2020)

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

ABD, Türkiye yaptırımlarını açıkladı: ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

Yaptırım kararları sonrası tepkiler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye’nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez” dedi. Dışişleri Bakanlığı, “ABD’yi bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’yi ABD ile koordineli olarak S-400 sorununu çözmeye çağırıyorum” dedi.

Salgında esnafa yeni destek paketi açıklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrası yeni destek paketini duyurdu. Buna göre esnafa 3 ay süreyle ayda 1000 TL hibe verilecek, büyükşehirlerde aylık 750, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacak, iş yeri kiralamada KDV oranı ve gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresi uzatılacak. Ayrıca 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak.

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: ABD'nin yaptırım kararlarının piyasaların beklentisine göre gerçekleşmesinin etkisiyle dolar/TL ilk tepki olarak 7,89 düzeyinden 7,86 seviyesine çekildi. Bu sabahın ilk saatlerinde de döviz kurlarında yatay hareketler gözlemleniyor. Dolar/TL 7,86'nın hemen üzerinde euro/TL is 9,55-9,56 aralığında dengeleniyor.

Yurt dışı: Asya borsaları bu sabah Çin'de ekonomik verilere rağmen satıcılı seyrediyor. Salgında artan vaka sayıları ve yeniden gündemdeki kapanmaların aşı iyimserliğinden ağır basması etkili oluyor. ABD vadelilerinde ise yönsüz bir seyir yaşanıyor.

Altın ve petrol: Dün ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının etksiyle 1.820 doların altına gerileyen spot altın fiyatları ABD'de teşvik paketine ilişkin olumlu sinyallerle yeniden 1.835 doları aştı. Arz kesintileri uygulamasının gözden geçirileceği OPEC+ toplantısının yeni yıla bırakılması fiyatları geriletti. Brent petrol 50 doların altına indi.

Günün Ajandası

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ardından tepkiler takip edilirken, yurt içinde günün en önemli verileri TÜİK'in açıklayacağı konut satışları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı kasım ayı bütçe rakamları olacak. Ekim ayında yüzde 16,3 düşüş gösteren konut satışlarında Kasım ayı verisi gayrimenkul piyasasının seyri açısından kritik önem arz ediyor. Yılın ilk 10 ayı itibarıyla bütçe açığı 145,5 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Yurt dışı piyasaların gündemi: ABD'de ithal fiyatları, New York Fed imalat endeksi (16.30), sanayi üretimi (17.15) ve sermaye hareketleri (24.00) verileri bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (12.00).

..:: DÜNYADAN SON GELİŞMELER ::..

Çin'de pozitif veriler: Bu sabah Çin'de kritik veriler açıklandı. Ülkede ekonomik aktivite yakaladığı güçlü ivmeyi kasım ayında da devam ettirdi. Kasım ayında sanayi üretimi yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde gelirken konut satışları ocak-kasım döneminde ise yüzde 9,5 artış gösterdi.

OPEC+ toplantıları yeni yıla ertelendi: OPEC+'nın global arz kısıntısı anlaşmasının uygulanmasını gözden geçirecekleri 16 ve 17 Aralık tarihlerindeki toplantılar 3 ve 4 Ocak tarihlerine kaydırıldı.

Pelosi ile Mnuchin yeni Covid-19 yardım paketini görüştü: Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Sözcüsü Drew Hammill, Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in federal hükümetin kapanmasının önüne geçecek harcama tasarısı ve Covid-19 yardım paketi üzerinde dün yeni bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Hammill'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Pelosi, Mnuchin'e sunulan Covid-19 yardım tasarısındaki yükümlülük ödemeleri konusunda Demokratların endişelerini tekrarladı. Mnuchin de harcama tasarısı konusunda anlaşmazlıkları dile getirdi.

'ABD'de Hacklenen kurumlar arasında ABD Dışişleri Bakanlığı da var': Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'de aylardır devam ettiği belirlenen ve hafta sonu ortaya çıkarılan hackleme saldırısı skandalı büyüyor. Haberde mailleri Rusya destekli hackerlar tarafından aylarca takip edilen ABD kamu kurumları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Kurumu ve Ulusal Sağlık Enstitüsü de yer aldığı bilgi paylaşıldı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, hafta sonu ortaya çıkan hack skandalına dahil olan olan kurumlar listesinin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Apple 2021 ilk yarısında iPhone üretimini yüzde 30 artıracak: Japon Nikkei gazetesinin haberine göre, dünyanın en büyük teknoloji şrketlerinden biri olan Apple, gelecek yıl iPhone üretimine önemli oranda artırmayı planlıyor. Gazetenin şirketten edindiği bilgiye dayandırdığı haberde Apple, 2021 yılının ilk yarısında iPhone üretimini yüzde 30 artırmayı planlıyor. Şirket, üretim artışı kararını ilk kez ürettiği 5G cihazlara olan talepteki artışı dikkate alarak verdi.