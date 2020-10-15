Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Ekim 2020)

15 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalar, ABD'de koronavirüs mali destek paketinin başkanlık seçimlerinden önce geçmesiyle ilgili son umutların kırılması ve dünyanın her yerinde artan koronavirüs vakalarından endişe duyan yatırımcıların son günlerdeki kârlarını realize etmeleriyle düşüş gösterdi. Asya borsaları ve ABD vadelilerinde sabah saatleri itibarıyla kayıplar söz konusu... Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0,5 düştü. ABD vadelilerde de yüzde 0,3'er civarı düşüş yaşanıyor.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında ise bugün açıklanacak olan eylül ayı bütçe rakamları bekleniyor. Dün piyasaların kapanışına doğru 7,90'ın altına gerileyen dolar/TL kuru bu sabah 7,92'nin biraz üzerinde değerleniyor. Euro/TL'de de 9,32'li seviyeler mevcut.

Altın ve petrol: Altın fiyatları, doların güçlü seyretmesi ve ABD mali canlandırma paketinin seçimden önce geçirilmesiyle ilgili umutların tükenmesiyle düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.896 dolara inerken, ABD altın vadelileri ise yüzde 0,4 kayıpla 1.899 dolara düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 43,39 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0,2 artışla 41,12 dolara çıktı.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Kurumlar vergisinde 'sürpriz indirim' yolda!

Hükümet 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere kurumlar vergisinde sürpriz bir oran üzerinde çalışıyor. 10 milyon lira ve üzeri ciro yapan işletmeler için yüzde 15'lik sürpriz bir oran gündemde.

Kurumlar vergisinde 'sürpriz indirim' yolda!

Gıdada yanıltıcı yayınlara ceza düzenlemesi geri çekildi

Gıda ve tarım alanında önemli düzenlemeler öngören “torba yasa”nın gıdada yanıltıcı yayın ile ilgili maddeleri şimdilik askıya alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa tasarısının geneli üzerinde görüşmeler yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gıdada yanıltıcı yayınlara ilişkin 4 madde geri çekildi. Gıda konusunda yanıltıcı yayınlara ceza öngören maddeler yeniden düzenlenmek üzere geri çekildiği öğrenildi. Tasarının diğer maddeleri üzerinde görüşmeler gelecek hafta yapılacak.

Gıdada yanıltıcı yayınlara ceza düzenlemesi geri çekildi

Pamukta kur yükünü sanayici taşıyor

Tekstil sektörünün ana hammaddeleri arasında yer alan pamuk, artan ithalat ve TL’deki hızlı değer kaybı nedeni ile iç piyasada dolar ile satılmaya başladı. Sektör temsilcileri, böyle dönemlerde fırsatçıların çoğaldığını belirterek tüm kur yükünün sanayiciye yüklendiğini belirtti.

Pamukta kur yükünü sanayici taşıyor

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Georgieva: Borç rahatlatma programında Çin ve özel sektörden kreditörler de yer almalı

IMF Başkanı Kristaline Georgieva, yoksul ülkeler için borç rahatlatma programına katılımın, özel sektör kreditörleri ve Çin ile artırılması gerektiğini söyledi. Geogrieva, katılımın artmasının programın başarısı ve borç yeniden yapılandırma için bir çerçeve ortaya konması açısından anahtar olduğunu vurguladı. Georgieva, yoksul ülkeler için borç geri ödemelerinin askıya alınması programına özel sektörden kreditörlerin katılımının neredeyse olmadığını belirtirken, 44 yoksul ülkeden sadece 3'ünün özel sektörden kreditörler ile anlaşma imzalayabildiğini vurguladı.

Dünya Bankası, yoksul ülkeler için 25 milyar dolar ek fon talep etti

Dünya Bankası dünyanın en yoksul ülkelerinin global salgın ile mücadelelerine yardım için acil olarak 25 milyar dolar ek finansman sağlanması çağrısında bulundu. G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında konuşan Malpass, ek finansman paketini bu ay içinde yapılacak Uluslararası Kalkınma Birliği'ne önereceğini de belirtti. Düşük gelirli ülkeler arasında "düzensiz temerrütler" yaşanması riskinin arttığına da işaret eden Malpass, Dünya Bankası ve IMF'in en ağır borç yükü altındaki ülkelere yardım için ortak bir plan önerdiklerini de vurguladı.

Fransa Maliye Bakanı: Avrupa, dijital devlerin vergilendirilmesi planları doğrultusunda ilerlemeli

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, OECD öncülüğünde yürütülen ve uluslararası vergi kurallarının yeniden yazılmasını hedefleyen müzakerelerin başarısız olması sonrasında, AB genelinde dijital vergi için planların hayata geçirilmesi yönünde ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

OECD öncülüğündeki görüşmelerin 2021 ortasına kadar devam etmesine destek verilen G20 toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Le Maire, "Avrupa'nın dijital vergide örnek olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

OPEC+'nın arz kısıntısı anlaşmasına uyumu eylülde yüzde 102 oldu

OPEC+ kaynaklarının verdikleri bilgilere göre, arz kısıntısı anlaşmasına taraf ülkelerin anlaşmada öngörülen kotalara uyum oranları eylül ayında yüzde 102 oldu. Eylül ayında OPEC üyesi ülkelerin üretim kısıntısına uyumları yüzde 105 olurken, OPEC üyesi olmayan ülkelerin uyum oranları ise yüzde 97 seviyesinde gerçekleşti. OPEC+ Teknik Komitesi, üretim kısıntısı anlaşmasına uyumu değerlendirmek için bugün bir araya gelecek.