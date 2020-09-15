Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Eylül 2020)

15 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Küresel piyasalar: Güne dünkü iyimser havayı sürdürerek başlayan küresel piyasalarda, Çin'den gelen pozitif veriler ve COVID-19 aşılarına dair olumlu hava risk iştahının artmasını sağlıyor. Asya borsalarında Japonya hariç yeşil ekranlar görülürken benzer şekilde ABD vadelileri de Wall Street'te dün yaşanan yükselişlerin ardından bugün primli seyrediyor.

Türkiye piyasaları: Yurt içinde ise dün 7,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru bu sabah 7,47-7,48 bandından güne başlarken euro/TL 8,90'ın üzerinde. Türkiye'de bugünün veri takviminde ise Ağustos ayı bütçe rakamları bulunuyor. Kritik veri saat 11'de gelecek.

Altın ve petrol: Altın fiyatları doların gerilemesiyle yükselirken, yatırımcılar enflasyon hedefi planının detaylarının açıklanacağı Fed'in para politikası toplantısına odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.962 seviyesine yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 39.56 dolara geriledi.

Gözler merkez bankalarında: Yatırımcılar bu hafta 15-16 Eylül'de gerçekleşecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika toplantısını, İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Perşembe günü açıklanacak faiz kararlarını takip edecekler.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye ağustos ayı konut satışları

11.00 Türkiye, ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi

12.00 Almanya, eylül ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi

16.00 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Türk ve Rus heyetler arası görüşmeler bu hafta Ankara'da yapılacak

Türkiye ve Rusya arasında Libya ve Suriye konulu teknik görüşmelerin yeni turu bu hafta Ankara'da yapılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında Libya ve Suriye konulu kurumlararası istişarelere teknik düzeyde 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara'da devam edilecektir" denildi. Görüşmelerin bir önceki turu 31 Ağustos ile 1 Eylül arasında Moskova'da yapılmıştı.

Değer artış payı ilk satış yada ruhsat alımında ödenecek



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına ödenecek. Değer artış payının ödenmemesi halinde, imar planı değişikliği yapılan taşınmaza için hiçbir koşulda satış izni verilmeyecek, yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

COVID, tarımı 'organize' etti

Yurt genelinde kurulacak tarıma dayalı OSB’ler, sektörde ihtisaslaşmayı, işletmelerin katma değerli üretime yönelmesini ve tarıma dayalı sanayinin tüm bölgelerde gelişmesini hedefliyor. TDİOSB’ler yürüttükleri çalışmaları, avantajları ve katkılarını DÜNYA’ya anlattı.

COVID, tarımı 'organize' etti

Sensör ekonomisi katlandı



Salgın süreci özellikle belediye, okul ve hastaneleri kapı, musluk, pisuvar gibi temas gerektiren alanları harekete duyarlı sistemlerle değiştirmeye itti. Artan hijyen hassasiyeti, sensörlü ürün pazarında yüzde 200'e varan büyüme getirdi.

Sensör ekonomisi katlandı

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

'Çin'de aşı kasımda hazır olacak' iddiası



Çin'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) baş biyogüvenlik uzmanı Guizhen Wu, ülkede geliştirmekte olduğu koronavirüs aşılarının Kasım ayından itibaren halkın kullanımına hazır olabileceğini söyledi. Çin'in klinik deneylerin son aşamasında dört COVID-19 aşısı bulunuyor. Bunlardan en az üçü, Temmuz ayında başlatılan acil durum kullanım programı kapsamında kritik görevlerde çalışanlara uygulanmaya başladı. Nisan ayında deneysel bir aşı yaptırdıktan sonra son aylarda hiçbir anormal semptom yaşamadığını söyleyen Wu, hangi aşılardan bahsettiğini belirtmedi.

AB ile Çin arasında yatırım anlaşması yıl sonuna kadar imzalanacak



Avrupa Birliği ile Çin arasında dün gerçekleştirilern görüşmede dijital, iklim değişikliği ve çevre konularında işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımlar konusunda müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması üzerinde anlaşmaya varıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in katıldıkları sanal toplantı sonrasında AB cephesinden yapılan açıklamalarda Çin'in pazarlarını serbestleştirmesi gereğine işaret edildi.



Daimler AG, dizel emisyonunda hile davalarında 2,2 milyar dolar ödeyecek

Alman araç üreticisi Daimler AG, dizel emisyonunda hile yaptığı iddiası ile ABD hükümeti ve 250 bin araç sahibi tarafından ABD'de açılan davalarda uzlaşma yoluna gitti. 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ASD temiz hava yasalarını ihlal ettiği suçlamalarında ABD otoriteleri ile 1,5 milyar dolara uzlaşmaya varılmasının beklendiğini belirten Daimler, araç sahiplerine ödeyecek 700 milyon dolar ile toplam uzlaşma maliyetinin 2,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Mahkeme belgelerine göre Daimler, araç sahiplerine kişi başına 3.290 doları bulan ödeme yapacak.

Japonya'da Suga kabinede ilk değişikliği yapacak



Japonya'da iktidar partisi LDP'nin yeni lideri seçilen ve Çarşamba günü parlamento tarafından yeni Başbakan olarak atanması beklenen Yoshihide Suga kabinedeki ilk değişikliği yapacak. Suga, kendisinden boşalan Hükümet Sözcülüğü görevine Sağlık Bakanı Katsunobu Kato'yu getirecek. Nippon TV'nin haberine göre Kato'dan boşalan Sağlık Bakanlığı görevine ise Koichi Hagiuda getirilecek. Edinilen bilgilere göre Ekonomi Bakanı Nishmura ve Dışişleri Bakanı Motegi yeni kabinede yerlerini koruyacaklar.