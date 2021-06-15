Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Haziran 2021)

Dünkü NATO Zirvesi ve Erdoğan-Biden görüşmesi gündeminin ardından bugün yurt içinde bütçe rakamları, yurt dışında ABD verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Piyasaların haftalardır merakla beklediği kritik Erdoğan-Biden zirvesi dün gerçekleştirildi. Buluşmaya kadar piyasaların fiyatlayabileceği olumlu yada olumsuz mesajlar çıkmazken döviz kurlaru belirsizlik ortamı oluşması nedeniyle sınırlı olsa da yukarı yönlü hareket etti. Buluşma öncesinde 8,40 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 8,47'nin üzerine çıktı ve gece boyu bu düzeyde hareket etti. Sabah saatlerinde ise dolar/TL 8,46'dan değerleniyor. Euro/TL ise dolar/TL ile aynı grafikleri çizdi ve 10,20'den 10,27-10,28 bandına yükseldi. Kur bu sabah ise 10,26'dan işlem görüyor.

Piyasalar: Asya borsaları Wall Street'i takip ederek yükselişle açılsa da yatırımcılar gözünü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısına çevirdi. Yatırımcılar Fed'in para poltikası görünümünde değişiklik sinyali verip vermeyeceğini izleyecekler. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 artış gösterdi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,9; Avustralya borsası yüzde 1 yükselirken, Çin'in lokomotif hisse endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Petrol: ABD-İran nükleer görüşmelerinin uzamasının İran'ın yeniden petrol piyasalarına döneceğine yönelik umutların azalmasına yol açmasıyla üst üste dördüncü gün de artış kaydetti. Brent ham petrolün varil fiyatı 73 doların üzerinde.

Altın: Altın, Fed toplantısı öncesinde dolardaki yükselişin güvenli liman yatırım araçlarından

altının çekiciliğini azaltmasına paralel olarak üst üste üçüncü günde de değer yitirdi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 17 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye

olan 1.843 dolar seviyesini gördükten sonra bugün 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Financial Times gazetesinin haberine göre Çin hükümeti yatırım programı üzerinden rekor para çıkışlarına izin verdi. Ülke finansal sisteminin serbestleştirilmesi çabalarından ve yuanda değer artışından faydalanan yatırımlar kapsamında şu ana dek 147 milyar dolarlık dış yatırıma onay verildi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, 2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini duyuracak (11.00). Merkezi Yönetim Bütçesi Nisan ayında 16,92 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge 1,67 milyar TL fazla vermişti.

Almanya'da Mayıs ayına ilişkin final tüketici fiyatları açıklanacak (09.00). Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,5 artış göstermişti.

İngiltere'de Nisan ayına ilişkin istihdam verileri gelecek. İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 4,8 olarak açıklanmıştı.

Öğleden sonra ABD'den önemli veriler izlenecek. Perakende satışlar, üretici fiyatları ve New York Fed İmalat Endeksi (15.30), sanayi üretimi (16.15), işletme stokları, NAHB konut piyasası endeksi (17.00), sermaye hareketleri (23.00) ve API petrol stokları (23.30) ABD'de piyasaların yakından takip edeceği veriler olacak.