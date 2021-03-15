Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Mart 2021)

Yurt içinde ve yurt dışında merkez bankaları faiz kararlarının gündemi oluşturacağı haftanın ilk gününde de önemli veriler izlenecek. Yurt içinde şubat ayı konut satışlarının ardından bütçe uygulama sonuçları beklenirken yurt dışında ise Euro Bölgesi ZEW Endeksi takip edilecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 tahvil ihalesi düzenleyecek.

Türkiye'de şubat ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 32 düştü. Buna karşın 6 aydır devam eden düşüş trendi son buldu. Konut satışları geçen yılın temmuz ayında 229 bin ile tüm zamanların en yüksek zirvesini gördükten sonra üst üste 6 ay gerileyerek ocak ayında 70 bin adede kadar düşmüştü.

Bu hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere 14 merkez bankasından faiz kararı gelecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Geçen hafta, dalgalı bir seyir izleyen döviz kurları yeni haftaya yatay bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL, geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 7,56'dan; euro/TL ise 9,04-9,05 bandından başlıyor.

Yurt dışı: ABD Hazine tahvillerinin getirileri geçen hafta onaylanan 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki canlandırma paketinin ardından ABD'de ekonomik büyümenin hızlanacağı beklentileriyle 13 ayın zirvesinde seyrederken dünya genelindeki hisse senedi piyasaları hafif yükseldi. S&P 500 endeksi vadeli kontratları geçen hafta gördüğü rekor yüksek seviyenin biraz altında seyrederek Asya'daki işlemlerde yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 ile hafif yükseldi.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatları 1.723 dolarla geçen haftanın kapanış seviyelerinden işlem görürken brent petrolün varil fiyatı ise çok sınırlı bir yükselişle 69,70 dolar seviyelerinde.

Bitcoin: Haftasonu hızlı bir yukarı hareket ile 61 bin 556 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin fiyatı, bu sabah saatlerinde düne göre yüzde 1,5 civarı düşüşle 60 bin doların hemen altında işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanlığının bugünkü ihale programına göre, 17 Kasım 2027 itfalı, 7 yıl (2.436 Gün) vadeli, değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. Yine bugün 13 Kasım 2030 vadeli, 10 yıl (3.528 Gün) sabit kuponlu tahvil yeniden satılacak. 2 ihalenin de valörü 17 Mart olurken, tahviller 6 ayda bir ödemeli olacak. Sabit kuponlu tahvilin 6 ayda bir kupon ödemesi yüzde 5,85 olarak belirlendi.

Yurt dışında günün ilk verileri Çin'den geldi. Çin'in sanayi üretim yılın ilk iki ayında yüzde 35,1 ile geçen yılın aynı dönemine göre çok güçlü bir büyüme gösterdi. Ülkede Ocak-Şubat döneminde perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, analistlerin yüzde 32 olan beklentilerinin üzerinde yüzde 33,8 arttı. Çin'de anket bazlı işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 5,5 oldu. Bu oran ocak ayında yüzde 5,4 seviyesindeydi.

Türkiye'nin otomotiv üretimi şubat ayında yüzde 9,3 düşüşle 116 bin 88 adet oldu. Aynı ayda otomobil üretimi yüzde 22,4 düşüşle 68 bin 105 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneğinden(OSD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı yüzde 14,3 düşüşle 87 bin 908 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 31,8 düşüşle 50 bin 384 adette kaldı.

Goldman Sachs, ABD büyüme tahminlerini yükseltti. Kuruluş tarafından hazırlanan rapora ABD ekonomisi için büyüme tahminleri 1. çeyrek için yüzde 6, 2. çeyrek için yüzde 11, 3. çeyrek için yüzde 8,5, 4. çeyrek için de yüzde 6,5 olarak revize edildi. 2021 yılı genel büyüme tahmini yüzde 7 olurken 2022 yılı büyüme tahmini de yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 5,1'e yükseltildi.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıklacak. Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,8 milyar TL, bütçe gelirleri 89,6 milyar TL ve bütçe açığı 24,2 milyar TL olurken, faiz dışı bütçe giderleri 91,8 milyar TL ve faiz dışı açık 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyatları ve konut satışlarını açıklayacak (10.00). Tarım ÜFE ocak ayında aylık yüzde 3,03, yıllık yüzde 21,26 artış gösterdi. Aynı ayda konut satışları yıllık yüzde 37,9 düşüşle 70 bin 587 oldu.

New York Fed imalat Endeksi ABD'de günün en önemli verisi olacak (15.30). Geç saatlere sermaye giriş/çıkış verileri açıklanacak (23.00). Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı Brüksel'de gerçekleşecek.