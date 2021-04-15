Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Nisan 2021)

Yurt içi piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Yurt içinde faiz kararının dışında konut satışları, bütçe rakamları ve haftalık para banka, menkul kıymet istatistikleri de yakından izlenecek. ABD'nin de bugün yoğun veri gündemi bulunuyor.

Piyasalarda genel beklenti faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Sayıları çok az olmakla birliktre sembolik bir faiz artışı bekleyen analistler de mevcut. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, göreve atanmasının ardından yaptığı açıklamada "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti. TÜİK en son enflasyonu yıllık yüzde 16,19 olarak açıklamıştı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Karar öncesinde sabah saatleri itibariyle dolar/TL, dün gördüğü 8,10'un altındaki seviyelerini koruyor. Dolar/TL 8,06-8,07 seviyelerinden değerlenirken Euro/TL ise 9,70'in hemen altında işlem görüyor.

Küresel Piyasalar: Asya borsaları Wall Street'ten gelen karmaşık sinyallerin ardından düşüşlere karşı koymaya çalışırken, dolar endeksi bir ayın dip seviyelerine yakın seyretti. ABD'li teknoloji şirketlerinin hisseleri ilk defa dün işlem görmeye başlayan dünyanın en büyük bitcoin borsası Coinbase'in kuvvetli satışlarla karşılaşmasının ardından ardından düşüş kaydetti. S&P artıda kapanırken, Nasdaq endeksi günü yüzde 1'e yakın ekside kapattı.

Petrol: Petrol fiyatları bugün kaydettiği gerilemeye rağmen Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol talebi tahminlerini yükseltmesiyle bir ayın zirvesine yakın seyretti. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,6 artışla 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesinde kapandıktan sonra bugün yüzde 0,3 seviyelerinde düşüşle 66,37 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü önceki seansta yüzde 4,9 yükseldikten sonra yüzde 0,4 düşüşle 62,9 dolara geriledi.

Altın: Altın fiyatları zayıf seyreden doların etkisiyle hafif yükselirken, yatırımcıların dünyanın en büyük ekonomisindeki toparlanmaya yönelik daha fazla ipucu için ABD işsizlik maaş başvuruları ve Mart ayın perakende satışlar verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.738 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Boğazlardan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olduğu bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı saat 15.00'te kabul edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dendies, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklar.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin 11 Eylül’e kadar Afganistan’dan çekileceğini duyurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz oranlarında bir artırıma yönelmeden önce aylık tahvil alımlarını azaltacağını söyledi. Fed yayınladığı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin tüketiciler arasında büyüyen güvenin desteği ile bahara ivme kazanarak girdiğini belirtti.

Goldman Sachs, bakırın yeni petrol olduğunu savunarak fiyat tahminini yükseltti. Yeşil enerjiye geçiş hızlandıkça ve bakır arzı sıkılaştıkça fiyatların yukarı gideceğini öngören Goldman Sachs, gelecek 12 ay için bakır fiyatı tahmini ton başına 11.000 dolar seviyesine çıkardı.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak (14.00).

TÜİK konut satışları, ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak (10.00). Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 31,6 düşüşle 81 bin 222 olarak açıklanmıştı.

TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıklayacak. Bütçe Şubat ayında 23,17 milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla 35,93 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Almanya (09.00), Fransa (09.45) ve İtalya'da (11.00) tüketici fiyatları Avrupa'da izlenecek veriler olacak.

ABD'de önemli veriler üst üste gelecek. Perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), sanayi üretimi (16.15), işletme stokları,

NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00), doğal gaz stokları (17.30), sermaye hareketleri (23.00) verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek.