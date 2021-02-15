Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (15 Şubat 2021)

Yeni haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasalarda bütçe rakamları ve konut satış istatistiklerinin yanı sıra Hazine ihaleleri takip edilecek. ABD'de NASDAQ ve New York Borsalarında 'Başkanlar Günü' nedeniyle işlem yapılmayacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Geçen hafta 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra 7,03'lerde tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 7,01-7,02 düzeyinde başladı. Euro/TL'de ise 8,52'lerde yatay hareket gözlemleniyor.

Yurt dışı: Japonya ekonomisinin 2020 yılının son çeyreğinde beklentilerden daha güçlü bir büyüme kaydetmesinin etkisi ile Nikkei 225 endeksinin 1990'lardan sonra ilk kez 30 bin puanı geçmesi, ABD ham petrolünün 60 dolar sınırını aşması küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor. ABD vadelileri de yüzde 0,4 civarı artıda.

Petrol: OrtaDoğu'da gerilimlerin yeniden gün yüzüne çıkması petrol fiyatlarını yeniden 13 ayın zirvesine taşıdı. Brent petrolün varili yüzde 2 civarı yükselişle 63,80 doları gördü. ABD ham petrolü ise kritik sınır olan 60 doları bugün aşmayı başardı.

Altın: ABD Hazine kağıtı getirilerinin 11 ayın en yüksek seviyesine yaklaşmasının yarattığı satış baskısına rağmen altın fiyatları, ABD'de yeni koronavirüs yardım paketine ve bunun enflasyon bekleyişlerini yükselteceğine yönelik beklentiler ile 1.821-1.823 dolar bandında tutunuyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iki ihale gerçekleştirecek. İlk ihalede 7 yıl (2 bin 464 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.İkinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Japon ekonomisi 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12,7 büyüdü. Ekonomistler ise Ekim-Aralık döneminde GSYH'nın yıllık yüzde 9,5 büyüdüğünü tahmin ediyorlardı.

Bahar Bayramı ve yeni yıl tatilinde olan Çinliler, turistik bölgelere akın etti. Salgına karşı alınmış olan sıkı önlemler eşliğinde tatilin tadını çıkaran Çin halkı, bayramın ilk üç gününde 2019’daki rakamların yüzde 91’ine ulaşılmasını sağladı. Beijing Belediyesi , kentin en önemli 147 turistik mevkiinin 11-13 Şubat aralığında 2,8 milyon ziyaretçi kabul ettiğini açıkladı.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, ülkede internet bağlantısının kesildiği ve askeri araçların sokaklarda devriye atmaya başladığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılamada aklanmasını değerlendirdi. Biden, Trump’ın Senato’da aklanmasının demokrasinin kırılgan olduğunu hatırlattığını belirtti.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), yılın ilk ayına ilişkin konut satış verilerini açıklayacak. Konut satışları bir önceki ay yüzde 47,6 düşüşle 105 bin 981 seviyesinde kalmıştı (10.00). TÜİK aynı saatte tarım ürünleri üretici fiyat endeksini de yayımlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını duyuracak (11.00).

ABD borsalarına ek olarak Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Hong Kong ve Tayvan borsaları da bugün kapalı olacak.

Euro Bölgesinde dış ticaret ve sanayi üretimi rakamları açıklanacak (13.00). Sanayi üretiminde aylık yüzde 0,3 düşüş, yıllık yüzde 0,5 artış beklentisi bulunuyor.

Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..