Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Ağustos 2021)

Haftanın ilk günü yurt içinde bütçe rakamları ve ihaleler takip edilecek. Yurt dışında New York Fed İmalat Endeksi dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Dolar Endeksi'ndeki gerileme ve PPK'dan bir sürpriz faiz kararı gelmemesinin desteğiyle geçen hafta 8,50'nin altını test ettikten sonra 8,51'in hemen üzerinde haftayı noktalayan dolar/TL, yeni haftaya yatay başladı. Euro/TL de benzer şekilde 10,05'in hemen üzerinde sakin bir seyir izliyor.

Asya borsaları haftaya Çin'in perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında açıklanmasıyla düşüşle başladı. Veriler Çin'de Temmuz ayında perakende satışlar, sanayi üretimi ve sabit kıymet yatırımlarının beklentilerin altında artış kaydettiğini gösterdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 düşüş kaydederek geçtiğimiz ay gördüğü yılın en düşük seviyelerine doğru geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu "BB-" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü ise "durağan" olarak devam edecek.

Japon ekonomisi, ikinci çeyrekte ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde büyüme gösterdi. İlk çeyrekte yüzde 0,9 daralan Japon ekonomisi Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyümeyi başardı. Ekonomistler ise yüzde 0,2 büyüme bekliyordu.

Çin'in sanayi üretiminde büyüme Temmuz'da piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Temmuz ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı. Ekonomistler, Haziran ayında yüzde 8,3 olan sanayi üretimi artışının Temmuz ayında yüzde 7,8'e yavaşlamasını bekliyorlardı.

Çin'de yeni konut fiyatlarında artış Temmuz ayında yavaşladı. Yeni konut alımı için finansman kurallarının sıkılaştırılması, konut fiyatlarında spekülasyonun önüne geçecek adımlar atılması fiyatlarda büyümeyi yavaşlattı.

ABD ekonomisinin, pandemiye verilen farklı yanıtların etkisi ile en azından birkaç çeyrek dönem daha Çin'in üzerinde büyümeye devam edeceği öngörülüyor. ABD ekonomisi bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 12,2 büyürken, Çin ekonomisinde büyüme yüszde 7,9'da kaldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'deki Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı açıklamada, 100 trilyon rupi (1,35 trilyon dolar) büyüklüğünde ulusal altyapı yatırım planını yakında duyuracaklarını bildirdi.

Fed'in en güvercin üyelerinden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, varlık alımlarının azaltılması için birkaç ay daha güçlü tarım dışı istihdam verisi görmek gerekeceğini belirtti.

Fed eski başkan yardımcılarından Alan Blinder, koronavirüsünü Delta varyantının ABD ekonomisine ciddi bir etkisinin olmadığına işaret ederek Fed'in varlık alımlarını azaltma planının Delta varyantından etkilenmeyeceğini savundu.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASO 2. OSB 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Törenine katılacak (13.30).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ücretli çalışan istatistikleri ve 2.çeyrek döneme ilişkin işgücü verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi rakamlarını duyuracak (11.00). Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 25 milyar TL açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil için yeniden piyasaya çıkacak. Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvili yeniden satışa sunacak. Söz konusu tahvillerde bir önceki satışta ortalama faizler sırasıyla yüzde 18,90 ve yüzde 5,05 olarak gerçekleşmişti.

ABD'de takip edilecek veriler New York Fed tarafından açıklanacak İmalat Endeksi (15.30) ve Hazine tarafından açıklanacak sermaye hareketleri (23.00) olacak. New York Fed İmalat Endeksinin 43,0 puandan 35,0 puana ineceği tahmin ediliyor.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından bugün Birleşmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi, konu ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak (17.00).