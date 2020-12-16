Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Aralık 2020)

Yurt içinde bugün, gözler Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gerçekleştireceği “2021 Yılında Para ve Kur Politikası”na ilişkin tanıtım toplantısında olacak. İlk kez kameraların karşısına geçecek olan Ağbal, toplantının ilk yarım saatinde bir sunum gerçekleştirirken sonraki yarım saatte ise soruları yanıtlayacak.

Küresel piyasalarda ise Fed'in gerçekleştireceği yılın son FOMC toplantısının sonuçları izlenecek. Beklentiler, faizler başta olmak üzere varlık alım programlarına ilişkin önemli bir değişiklik yapılmayacağı yönünde...

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Ağbal'ın saat 10:30'daki toplantıda vereceği mesajlar merakla beklenirken döviz kurları sabah saatleri itibarıyla yatay seyrini koyruyor. Dolar/TL 783-7,84 bandında değerlenirken euro/TL 9,53-9,54'lü seviyelerde.

Yurt dışı: ABD'de yeni teşvik paketi üzerinde uzlaşmaya çok yaklaşılması ve aşı haberlerinin yarattığı iyimserlik, bugün Asya piyasalarında yüzde 1,5'ları bulan yükselişleri de beraberinde getirdi. ABD vadelileri ise Wall Street'teki güçlü yükselişler sonrası tepki hareketiyle yatay seyrediyor.

Altın ve petrol: ABD'de yeni teşvik paketi için devam eden müzakerelerde ilerleme sağlandığı, yakın zamanda bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki açıklamalar spot altın fiyatını son 1 haftanın en yüksek seviyesine çıkardı. Spot altının ons fiyatı bu sabah 1.858 dolara kadar çıktı. ABD petrol stoklarında sürpriz artış ve talebe yönelik endişeler uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının bir miktar gerilemesine yol açtı. Brent petrolün varili 50,60 dolar düzeyinde.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde, Ağbal'ın “2021 Yılında Para ve Kur Politikası" dışında TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu (10.00) ve konut fiyat istatistiklerini (14.30) açıklayacak.

ABD'de Fed faiz kararını saat 22.00'da duyuracak. Fed gündemi dışında ABD'de günün programı şöyle: MBA mortgage verileri (15.00), perakende satışlar (16.30), öncü PMI (17.45), NAHB konut piyasası endeksi, işletme stokları (18.00), DOE petrol stokları (18.30).

Euro Bölgesi maliye bakanları, Euro Bölgesi üye devletlerinin Taslak Bütçe Planlarını ve Euro Bölgesi bütçe durumunu, beklentileri ve 2022 için tavsiyelerini değerlendirmek için toplanacaklar.

..:: TÜRKİYE'DEN HABERLER ::..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Zirvesi'ne ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Arçelik, Hitachi ortaklığını KAP'a açıkladı: Arçelik, Japon devi Hitachi GLS ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için hisse satın alma sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Ortak kurulacak şirketin yüzde 60 hissesi karşılığında 300 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD'de teşvik görüşmelerinde anlaşmaya çok yaklaşıldı: ABD'de COVID-19'ın ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için Kongre'den yeni bir yardım paketinin geçirilmesi ve federal hükümetin kapanmasının önüne geçecek bir fonlama tasarısı üzerinde yapılan müzakerelerde ilerleme var. Taraflardan yapılan açıklamada yakın bir zamanda anlaşmaya varılabileceği belirtildi.

MSCI, 7 Çin şirketini bazı endekslerden çıkaracak: MSCI, 7 Çin şirketinin menkul kıymetlerini ABD'nin uyguladığı sınırlamaların ardından bazı global endekslerden çıkarma kararı aldı.

Ancak birçok endeks için yeni versiyonlar oluşturan MSCI, bazı menkul kıymetleri endekslerde tutacak. MSCI endekslerinden çıkarılacak Çin şirketleri arasında China Communications Construction, Hangzhou Hikvision ve CRCC Corp da var. MSCI belirlenen Çin menkul kıymetlerini endekslerden 5 Ocak'ta çıkaracak.