Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Ekim 2020)

16 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Piyasalarda, dün yaşanan satışların ardından tepki alımları söz konusu olsa da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yatırımcılarda temkinli bir hava hakim. Asya borsaları, Çin'deki kazanımlardan destek bularak hafif yükselirken Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.27 yükseldi. ABD vadelilerinde de yatay seyir yaşanıyor.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında bugün TCMB kısa vadeli dış borç istatistikleri ve öğleden sonra açıklanacak olan TCMB beklenti anketi dışında fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor. Haftanın son işlem gününün başlangıcında dolar/TL ve euro/TL dünkü kapanış seviyelerinden değerleniyor. Dolar/TL, 7,9350; euro/TL 9,2950'den el değiştiriyor.

Altın ve petrol: Altın, doların ABD canlandırma paketine dair seçimlerden önce bir anlaşmaya varılamayacağı beklentisiyle dolar güçlü seyretmesi sonucu geriledi. Altın haftanın tamamına bakıldığında üç haftadır ilk defa haftalık kayıp vermeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1,906.80 dolara gerilerken hafta başından bu yana yüzde 1,2 düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1 düşerek 42,72 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1 gerileyerek 40,56 dolarda seyretti.

Piyasalar ABD'de seçim öncesi destek paketi umutlarını yitirdi



ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin ve Demokratların desteğini almak için dün canlandırma paketinin büyüklüğünü artırma teklifi ABD borsalarındaki kayıpları sınırlasa da pek çok yatırımcı 3 Kasım'dan önce bir anlaşmanın olamayacağını düşünüyor.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye, ağustos kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi

12.00 Avro Bölgesi, eylül TÜFE

14.30 Türkiye, ekim ayı TCMB Beklenti Anketi

14.30 Türkiye, ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

DÜNYA gündeme taşımıştı: Sanal randevu kabusunda geri adım!

Sınır kapılarında TIR yoğunluğunu azaltmak için uygulamaya konulan ancak büyük kaos yaratan Randevulu Sanal Sıra Sistemi (RSS), geçici olarak durduruldu. RSS, altyapı sıkıntılarının giderilmesinin ardından yıl sonuna kadar aşamalı olarak devreye alınacak.

'Sanal randevu' kabusunda geri adım

Tıbbi cihazcılar 'Ulus'a çıkıyor!

DÜNYA’nın gündeme taşıdığı tıbbi cihazda feragat talebine tepki büyüyor. Sektördeki tüm dernekler yarın Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı önünde bir araya gelecek. Feragatın mümkün olmadığını belirten temsilciler, “Biz vatan haini değiliz. Bu milleti cihazsız bırakmayız ama artık gücümüz kalmadı” dedi.

Tıbbi cihazcılar 'Ulus'a çıkıyor!

Yüksek kur bilançoları tahrip ediyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta PPK, ABD seçimlerinin yansımaları ve Akbank’ın sendikasyonunu değerlendirdi.

Yüksek kur bilançoları tahrip ediyor

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Lagarde: Eğer salgın devam eder ise ECB daha fazla yardım sağlamaya hazır

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkmak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu tekrarladı. CNBC tarafından organize edilen bir toplantıda konuşan Lagarde, koronvirüs salgınının "inanılmaz bir kriz" olarak tanımladı. Ancak Lagarde, Avrupa'nın bu krize şu ana kadar verdiği yanıtın uygun olduğunu hissettiğini de vurguladı.

Frost: AB'nin Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda duruşu hayal kırıklığı yarattı

İngiltere'nin baş müzakerecisi David Frost, AB liderlerinin İngiltere ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda yaptıkları son toplantıdan çıkar kararların, bir anlaşmaya varılması için Londra'nın adım atmasına ihtiyaç olduğu söyleminin hayal kırıklığı yarattığını bildirdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Frost, "AB'nin, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 3 Ekim'de yaptığı İngiltere ile gelecekte bir ortaklığa varmak için 'yoğun şekilde' çalışılacağı ifadelerine artık bağlı olmaması şaşırttıb. Aynı zamanda, bir anlaşmaya varılması için gelecekteki tüm adımları İngiltere'den gelmesi gerektiği ifadeleri de sürpriz oldu.

Fed Başkanı Powell gelecek hafta IMF'te dijital paralara ilişkin konuşma yapacak

Fed Başkanı Jerome Powell, 19 Ekim'de IMF'in yıllık toplantısında konuşacak. Fed'den yapılan açıklamaya göre Powell, sınır ötesi ödemeler ve dijital paralar konusunda bir konuşma gerçekleştirecek. Moderatörlüğünü IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın yapacağı panele Powell'ın yanı sıra Suudi Arabistan Para Otoritesi Baykanı Ahmed Aldulkerim Alkholifey, BIS Genel Müdürü Agustis Carstens ve Malezya MB Başkanı Nor Shamsiah Mohd Yunus katılacak. Panel Türkiye saati ile 15'te başlayacak ve 16'da sona erecek.