Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Eylül 2020)

16 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Küresel piyasalar: Dünya piyasalarında haftanın üçüncü günü de pozitif başladı. Asya borsalarının çoğu, Çin ve ABD'de açıklanan olumlu ekonomik verilerden destek bularak yükselişini sürdürdü. Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 yükselirken ABD vadelileri hafif de olsa yukarı yönlü.

Türkiye piyasaları: Yurt içinde ise bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken döviz kurları güne yatay başladı. Dolar/TL, 7,4850; euro/TL ise 8,8720'den el değiştiriyor.

Altın ve petrol: Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde altın fiyatları yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı 1.960 dolar düzeyinde... Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ise bugün de devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, düne göre yüzde 1,5 civarı yükselirken 41,40 dolardan işlem görüyor.

Gözler Fed'in faiz kararında: Çin'de dün açıklanan beklentilerden güçlü sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi ve ABD'de açıklanan sanayi üretimi verilerinin ardından yatırımcılar Fed'in bugünkü toplantısına odaklandılar. Bu toplantı merkez bankasının daha yüksek enflasyona göz yumacağını açıkladıktan sonra yaptığı ilk toplantı olacak. Fed'in kararı bugün TSİ 21.00'da açıklanacak ve ardından Powell basın toplantısı düzenleyecek.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Moody’s’ten DÜNYA'ya özel açıklama

Moody’s, cuma gecesi yayımladığı değerlendirmeyle Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye indirirken görünümü de “negatif” olarak bıraktı. Analistler negatif görünüm gelecek 18 ay içinde üçte bir ihtimalle kredi notunun düşürülebileceğine işaret etti. Moody’s yetkilileri DÜNYA’nın neden takvim dışı değerlendirme yaptınız sorusuna Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak kredi koşullarında önemli bir değişiklik ve olay olması durumunda yıllık belirttiği takvim dışında bir tarihte bağımsız bir kredi derecelendirme yapabildiği durumların olduğu yanıtını verdi.

Moody’s’ten DÜNYA'ya açıklama: Kredi koşulu değişirse takvimi beklemeyiz

Moody's 13 Türk bankasının notlarını indirdi



Kredi dereceledirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ardından dün de 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını indirdi. Moody's dün akşam yayımladığı değerlendirmeye göre bankaların kredi notu görünümünü "negatif" olarak bıraktı. Kuruluş 12 bankanın uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu, altı bankanını karşı taraf risk notunu ve bir bankanın uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirdi.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan gerilimin diyalog ile çözülmesi çağrısı



Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, ''BM Genel Kurul Başkanı, tarafsız olmak zorunda. Bu tür durumlara ülkemin değil BM'nin bakış açısıyla bakacağım. Gelişmeleri takip ediyorum ve prensipte bu tür sorunlar diyalog ve diplomasi ile barışçıl yollarla çözülmeli. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki müttefik ve güçlü kültürel ve ekonomik bağları var. Benim tercihim tabii ki dünyada ve bölgede barış ve istikrar görmek.'' dedi.

Çek yasağı kararları düşüş gösterdi



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın Ağustos ayında 3 bin 325 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda bin 195 oldu. Bir önceki ay çek yasağı kararı 4 bin 228 seviyesindeydi. Aynı ayda çek yasağı verilen tekil kişi sayısı 661 oldu. Bir önceki ay sayı 2 bin 306, geçen yıl aynı ay bin 898 olmuştu. Böylece birikimli çek yasağı kararları 24 bin 565'e ulaştı. Çek yasağı ortadan kaldırma kararları 502 olurken, çek yasağı kararı ortadan kaldırılan tekil kişi sayısı 114, birikimli ortadan kaldırma kararları 8 bin 568 oldu.

Tayvanlı YC Inox’tan 80 milyon dolarlık yatırım

Tayvanlı çelik devi YC Inox’un Dilovası’ndaki 80 milyon dolarlık yatırımının inşaatı, ihale sürecinin tamamlanmasıyla başlayacak. 300 kişiye istihdam sağlayacak olan yatırımda, 2021 yılının son çeyreğinde test üretimlerine geçilmesi planlanıyor.

Tayvanlı YC Inox’tan 80 milyon dolarlık yatırım

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Yoshihide Suga Japonya'nın yeni başbakanı oldu



Japonya'da 14 Eylül'de yapılan seçimde iktidar partisi LDP'nin yeni lideri olarak seçilen Yoshihide Suga, LDP'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu parlamento tarafından bugün yeni başbakan olarak atandı. Shinzo Abe'nin kalan görev dönemini tamamlamak olarak Başbakan seçilen Suga, parlamentonun alt kanadındaki oylamada 462 oyun 314'ünü aldı. Japon basınına göre Suga'nın kuracağı yeni kabinenin yarısını Abe döneminin bakanlarından oluşacak. Yaş ortalamasının 60 olması beklenen bu kabinede sadece 2 kadın bakan yer alacak.

Japonya'nın ihracatında düşüş sürüyor



Japonya'nın ihracatında düşüş Ağustos ayında da devam etti. Son 21 aydır düşen ihracat, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 azaldı. Ekonomistler ise, Temmuz ayında yüzde 19,2 azalan ihracatın Ağustos ayında yüzde 16,1 düşüş göstermesini bekliyorlardı. Ağustos ayında ithalat da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 düştü.Beklentiler yüzde 18 düşüş olacağı yönündeydi. Japonya'nın ticaret dengesi Ağustos ayında 37,5 milyar yen açık verileceği beklentilerine rağmen 248,3 milyar yen fazla yönünde oluştu.

Adobe'nin cirosu yüzde 14 büyüdü



Adobe Systems, mali yılının üçüncü çeyreğinde cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 3,23 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Üçüncü çeyrekte hisse başına kar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1,97 dolar olurken, net kar 955 milyon dolar seviyesine yükseldi. Şirket'in faaliyet karı da yüzde 25 artışla 1,07 milyar dolara çıktı.

Kraft Heinz, peynir bölümünün bir kısmını Latalis'e satıyor



WSJ'nin haberine göre ABD merkezli Kraft Heinz Co., peynir bölümünün birkısmını Fransa'nın çok uluslu süt ürünleri şirketi Lactalis'e 3,2 milyar dolar karşılığında satıyor. Bugün duyurulması beklenen anlaşma Kraft Heinz'in Kuzey Amerika'daki bazı markalarının satılmasını da içeriyor. Kraft Heinz ayrıca gelecek 5 yılda maliyetlerini 2 milyar dolar azaltmayı planlıyor.