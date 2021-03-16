Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Mart 2021)

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin taksitli satışlara genel sınırlama getiren 12/B maddesinde yapılan düzenlemeyle otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi. Buna göre; nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin-300 bin arası taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin-750 bin lira arasındaki taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ayı geçemeyecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesini Merkez Bankası kararları oluştururken bugün Hazine ihaleleri ve ABD verileri yakından takip edilecek.

Yurt içi döviz kurları: Türk Lirası, dolar ve euro karşısında haftanın ikinci gününde sakin bir seyir izliyor. Haftanın başlangıcında 7,50-7,60 bandından dalgalanan dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 7,53-7,54 düzeyinde değerleniyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL de 9 liranın hemen üzerinde işlem görüyor.

Yurt dışı piyasalar: Asya borsaları, Wall Street'te ana endesklerde yaşanan artışı takiben yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, Avustralya borsasındaki yüzde 1,2'lik yükselişten destek bularak yüzde 0,7 civarı yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6; Çin lokomotif endeksi ve Hong Kong Hang Seng endeksleri de yüzde 0,7 civarı artış kaydetti.

Altın: ABD'de yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde altın fiyatları toparlandı. Fed'in enflasyon ve tahvil getirilerinde yükseliş endişeleri ile başa çıkma konusunda vereceği mesajların beklendiği piyasada spot altın fiyatı bu sabah 1.735 doların üzerine çıktı.

Petrol: Avrupa'da 21 ülkenin AstraZeneca COVID-19 aşısının kullanımını askıya almaları aşılama programının 1 ay ötelenmesine yol açacağı değerlendirmeleri petrol fiyatlarına olumsuz yansıdı. ABD'de petrol stoklarının arttığına yönelik beklentilerin de etkisi ile brent petrolünün varil fiyatı bu saban 68 dolar seviyesine kadar geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında COVID-19 tedbirlerine ilişkin, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık" dedi. Ayrıca Erdoğan, kısa çalışma uygulamasının mart sonunda sona ereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs yardım paketi çerçevesinde 1.400 dolarlık 100 milyon adet yardım çekinin gelecek 10 gün içinde ABD'lilere dağıtılacağını ve ortaya koydukları 100 milyon aşılama hedefine de aynı sürede ulaşılacağını söyledi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ocak ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 4,3 artarken, yıllık bazda yüzde 5,2 azaldığını açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK ücretli çalışan istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) özel sektörün borç verilerini yayımlayacak(10.00).

TCMB öğleden sonra yılın ilk ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. Konut fiyatları Aralık ayında aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 30,3 artış göstermişti (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi düzenleyecek. 2 Yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahviller yeniden satılacak. Bir önceki 2 yıllık tahvil ihalesinde ortalama faiz yüzde 14,99, 5 yıllık tahvilde yüzde 13,50 seviyesinde oluşmuştu.

ABD'de perakende satışlar ve ithal fiyatları aynı saatte açıklanacak (15.30). Yılın ilk ayında perakende satışlar yüzde 5,3, otomobil hariç çekirdek perakende satışlar yüzde 5,9 artış göstermişti. İki verinin ardından sanayi üretimi rakamları gelecek (16.15).

ABD'de günün diğer verileri, işletme stokları, NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) olacak. Ayrıca 20 yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Avrupa'da ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi günün en önemli verisi olacak. Almanya için Endeks geçen ay 71,2 olarak gerçekleşmişti.

AB Ekonomik ve Finansal İşler Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.