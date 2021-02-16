Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Şubat 2021)

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği iki ihalenin ardından bugün de iki gösterge tahvilde satışa çıkacağı ihaleler izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün 6 ay sonra 7 liranın altına gerileyen dolar/TL'nin 7 liranın altında kalıcı olup olmayacağı piyasalardaki en önemli soru işaretleri arasında. 6,95'in altına kadar çekilen dolar/TL günü 6,9640'tan yapmıştı. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL kuru yeniden 6,95'in altına geldi. Euro/TL'de de 8,43'ler ile geçen yılın ağustos ayından bu yana görülen en düşük seviyeler mevcut.

Yurt dışı: Asya borsaları, ekonomik toparlanma konusundaki iyimserliğin ve düşük faiz oranı beklentilerinin yatırımcıları riskli varklıklara doğru yöneltmesiyle prim yaparken dünya borsalarındaki alımlar 12. günde de devam etti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5'ler düzeyinde artarken, Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0,5 artıda. ABD vadelilerinde de yüzde 0,7 civarında artılar görülüyor.

Altın: COVID-19'a karşı aşılamanın ilerlemesinin global ekonomik toparlanmaya yönelik yarattığı iyimserliğe rağmen altın fiyatı 1.818 dolar desteğinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Petrol: ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas eyaletini vura aşırı soğuk hava petrol fiyatlarını yükseltti. Mevsim normallerinin çok altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle günlük 1 milyon varil üretim kapanırken, bölgedeki rafineriler de faaliyetlerine ara veriyorlar. Bu gelişmelerle brent petrolün varili 63,70 dolar seviyesinden ABD ham petrolü 60,30 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bitcoin fiyatı 50 bin doların eşiğine geldi. Hafta sonu yaşanan yükselişin ardından dün Tesla CEO'su Elon Musk'ın "Dogecoin sahiplerinin satış yapmasını desteklerim, aşırı odaklanma iyi değil" Tweeti atması ile kripto paralarda satış görülmüştü. Halihazırda Bitcoin yüzde 3 yükselişle 49 bin 715 dolardan işlem görüyor.

Global ekonomide toparlanmanın platine olan talebi ateşleyeceği beklentileri fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Araçlarda katalitik konvertör için kullanılan platinde fiyat son 6,5 yılın en yüksek seviyesi olan 1.336,50 dolar seviyesini aşarak 1.340 dolar seviyesinin üzerini test etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çin'den çıkarak dünyaya yayılan yeni koronavirüs salgınının uygun şeffaflığın sağlanması için pandemiler konusunda global bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi.

Euro Bölgesi maliye bakanlarının bir araya getiren Eurogroup toplantısında, COVID-19 salgınının yarattığı krizde ekonominini ayakta kalmasına yardım için destekleyici tedbirlerin ihtiyaç olduğu sürece devam etmeleri konusunda anlaşmaya varıldı.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine, 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil için ihale yapacak. Bir önceki 2 yıllıkta ortalama faiz yüzde 14,51, 5 yıllıkta yüzde 13,00 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Aralık ayına ilişkin konut fiyat verilerini açıklayacak (14.30).

Yurt dışında ABD'de New York Fed imalat endeksi ve Almanya ZEW endeksi ön plana çıkan veriler olacak. Almanya ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksinin 61,8 puandan 60,0 puana, Cari Koşullar Endeksinin -66,4 puandan -68,5 puana ineceği düşünülüyor (13.00). New York Fed İmalat

Endeksinin ise 3,5 puandan 5,9 puana çıkacağı yönünde beklentiler oluştu.

Euro Bölgesi için 2020 yılı 4.çeyrek GSYH ikinci tahmini de diğer takip edilecek veri olacak. İlk tahminler dönemsel yüzde 0,7, yıllık yüzde 5,1 düşüş yönünde açıklanmıştı (13.00).