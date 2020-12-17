Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Aralık 2020)

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 2021 Yılı Para ve Kur Politikası metninin tanıtımında verdiği mesajların ardından Fed, dün gece açıkladığı kararında beklendiği gibi faiz ve varlık alım programına dokunmadı. Bugün de İngiltere ve İsviçre Merkez Bankası, faiz kararlarını açıklayacak. Bu iki bankanın da faizleri değiştirmesi ve piyasaların yönüne etki edecek kararlar açıklaması beklenmiyor. Yurt içinde ise para banka ve menkul kıymet istatisiklerinde yabancı yatırımcıların ilgisi ve yerlilerin döviz pozisyonu takip edilecek.

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: MB Başkanı Ağbal'ın mesajları piyasalarca olumlu karşılanmasının etkisiyle 7,80'in altına gerileyen dolar/TL, bu sabahki işlemlere de benzer seviyelerden yatay başlangıç yapıyor. Euro/TL ise hafif yükselişle 9,54-9,55 bandında hareket ediyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanması an meselesi olan yeni destek paketinin iyimserliği yaşanıyor. Asya borsalarının neredeyse tamamında yeşil ekranlar görülürkenn ABD vadelileri de Wall Street'teki karışık kapanışın ardından bu sabah artıda.

Altın ve petrol: Yükselişine devam eden petrol fiyatları, mart ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü ve 52 dolara ilerliyor. Altın fiyatları da ABD'deki destek paketi haberleriyle üst üste 3 gününde de yükselişte. Spot altının ons fiyatı 1.868 doların üzerinde işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içi veri takviminde haftalık para banka istatistikleri (14.30) ve TCMB'nin kısa vadeli dış borç istatistikleri (10.00) var.

Yurt dışında merkez bankaların faiz kararları dışında ABD'de konut başlangıçları verisi ön plana çıkıyor. Önceki ay 1,53 milyon olarak açıklanan konut başlangıçlarının Kasım'da bir miktar aşağı gelmesi bekleniyor (16.30). Haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi (16.30), ABD'de izlenecek diğer veriler olacak.

Avrupa'da İngiltere Perakende satışlar (10.00), Euro Bölgesi tüketici fiyatları (13.00) takip edilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yıllık basın toplantısını da gündemde bulunuyor.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Ağbal, piyasalarla temaslarına devam ediyor: TCMB Başkanı Naci Ağbal, bugün saat 16:30'da Türkiye Bankalar Birliği üyesi ilk 10 dışındaki bankaların genel müdürleriyle buluşacak. Ağbal göreve gelmesinin hemen ardından ilk 10 bankanın genel müdürleriyle bir araya gelmişti.

Asgari ücrette rakam pazarlığı 22 Aralık’ta: Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının ardından, 22 Aralık’ta yapılacak üçüncü toplantıya müzakerelere esas teşkil edebilecek TÜİK hesaplamasının sunulacağı öğrenildi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre TÜİK önceki dönemlerde olduğu gibi, ağır, orta ve hafif işlerde çalışan kişilerin günlük kalori ihtiyacı üzerinden aylık gıda ihtiyacına yönelik parasal hesabı tamamlama aşamasına getirdi. İkinci toplantıya yetişmeyen hesaplama üçüncü toplantıya sunulacak.

..:: DÜNYADAN SON GELİŞMELER ::..

Fed faizi değiştirmedi: Dün gece yaptığı açıklamada plitika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakan Fed, istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme olana kadar 120 milyar dolar tahvil alımı yapmaya devam edecek.

Powel: Toparlanma hızı yavaşladı, destek gerekecek: Faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell, son aylarda ekonomik toparlanma hızının yavaşladığını belirterek, ekonomiye uzun bir süre destek sağlanmaya devam edilmesi gerekeceğini ifade etti.

ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'para manipülatörü' diye tanımladı: ABD, İsviçre ve Vietnam'ı "para manipülatörü" diye tanımladı ve bu iki ülkeyi, para birimlerinin dolar karşısındaki değerinin yükselişini kısıtlamak için müdahalede bulunmakla suçladı. Washington yönetimi Vietnam'ın ihraç ürünlerinin maliyetini düşük tutmak istediğini söylerken, İsviçre'ye bu tanımlamanın, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mali kargaşaya verdiği tepki nedeniyle verildiğini belirtti. İsviçre ise bu tanımlamayı reddetti ve piyasalara "daha güçlü bir şekilde müdahale etmeye istekli olunduğu" vurgulandı. (BBC Türkçe)

Güney Kore'de bu yıl 1997-1998 krizinden bu yana en büyük daralma bekleniyor

Güney Kore'de maliye bakanlığı 6 aylık ekonomik değerlendirme raporunu yayınladı. Buna göre, Güney Kore ekonomisinin bu yıl %1,1 ile 1997-1998 krizinden bu yana en büyük daralmayı göstermesi bekleniyor. Bakanlığın değerlendirmesinde bununla birlikte ülke ekonomisinde geleçcek yıl ise güçlü toparlanma tahmin edildi. 2021 büyüme tahmini %3,2'den %3,6'ya çıkarıldı. Bakanlık, ülke ihracatında bu yıl %6,2 daralma, gelecek yıl ise %8,6 büyüme öngördü.