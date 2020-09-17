Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Eylül 2020)

17 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Küresel piyasalar: Asya borsaları ve ABD vadelileri yeni güne negatif bir seyirle başlıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre sıfıra yakın tutma taahhüdüne rağmen hırpalanmış ABD ekonomisini destekleyecek yeni önlem açıklamamasının ardından Asya borsaları ve ABD vadelileri ağırlıklı olarak yüzde 1'ler civarı ekside.

Türkiye piyasaları: Yurt içinde ise dün 7,5150'ye kadar çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL bu sabahki işlemlerde 7,50'nin hemen altında değerleniyor. Euro/TL'de düne göre yüzde 0,4 civarı değer kaybıyla 8,82 düzeyinden el değiştiriyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatları Fed'in ekonomiye yönelik iyimser değerlendirmede bulunması ancak daha fazla önlem sinyali vermemesinin ardından doların değer kazanmasına paralel olarak yüzde 1'den fazla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 1.938 dolara çekildi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 4.2 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,8 düşüşle 41,86 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü ise 39,73 dolardan işlem görüyor.

Fed uzun bir süre faizleri değiştirmeyecek



Fed, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası

toplantısının ardından enflasyon "bir süre" merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini "ılımlı düzeyde aşma" yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.

Para politikası açıklamasıyla birlikte açıklanan yeni ekonomik tahminlere göre çoğu

politika yapıcı faiz oranlarının en az 2023'e kadar sabit kalacağını ve enflasyonun bu dönemde yüzde 2'yi geçmeyeceğini tahmin etti.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Sanal randevu göz çıkardı!



Türkiye’nin Avrupa’ya en önemli çıkış kapılarından Kapıkule’de TIR kuyruğu problemini çözmek amacıyla devreye alınan Randevulu Sanal Sıra Sistemi (RSS), büyük sıkıntı yarattı. Geçiş süresinin azalmadığını, aksine uzadığını belirten sektör temsilcileri, altyapının dijital sisteme henüz uygun olmadığını vurguluyor. Yaşanan problemler nedeniyle Kapıkule’deki TIR kuyruğu pazar günü bin 700 araçla rekor kırdı.



Sanal randevu göz çıkardı!

Gurbetçi hesapları baş ağrıtabilir

Gelir idaresi Başkanlığı, Türk otoritelerin, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının finansal bilgilerini anlaşmalara uygun şekilde diğer ülkelerle paylaşmaması halinde, AB ve OECD nezdinde vergisel konularda şeffaf olmadığı gerekçesiyle kara listeye alınma riski olduğuna dikkat çekiyor.

Gurbetçi hesapları baş ağrıtabilir

Konut kredisi faizinde sert yükseliş



Kamu bankalarının haziran ayında uzun vadeli düşük faizli ödemesiz dönemli konut kredisi kampanyasıyla birinci el konutta aylık yüzde 0,64 seviyelerine kadar düşen konut kredisi faizleri bu hafta itibariyle yüzde 1 sınırını aştı.

Konut kredisi faizinde sert yükseliş yaşanıyor

Rusya ile Türkiye Libya'da ateşkese bir adım daha yaklaştı

Libya'da Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetinin başbakanı Fayez el Sarraj görevini Ekim sonuna kadar bırakacağını açıklarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Rusya'nın Libya'da savaşan taraflar arasında ateşkes ve siyasi sürecin başlaması için yaptığı görüşmelerde birbirine yaklaştığını söyledi. Libya'daki iç savaşta ülkenin batı ve doğusuna hakim farklı yönetimleri destekleyen Türkiye ve Rusya, tarafların ateşkes anlaşmasına varması için çalışma yürütüyordu. (REUTERS)

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Beyaz Saray'da birçok kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü



NBC'nin haberine göre Beyaz Saray personeli olan birçok kişinin koronavirüs testi Başkan Trump'ın Philadelphia'dan dönüşü sonrasında pozitif çıktı. Başkan Trumh da yaptığı açıklamada, bir Beyaz Saray personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını, ancak bu kişinin kendisine yakın çalışan ekipten olmadığını ifade etti. Beyaz Saray basın sözcüzü Kayleigh McEnany de testi pozitif çıkar personelin basın mensuplarına yakın görev yapmadığını belirtti.



Çin: Amerikan yatırımlarına kapımız halen açık



Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereleri Temsilci Yardımcısı Wang Shouwen, ABD'li şirketlerin Çin'de yatırımları artırmaya ve Çin'in kalkınmasının getirilerinden faydalanmaya devam etmelerini olumlu karşıladıklarını söyledi. Wang Shouwen, Covid-19 pandemisi ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gerginliğe karşı Çin'in samimiyet gösterip 1. faz ticaret anlaşmasını hayata geçirdiğini hatırlattı. ABD'nin Taiwan ve Xinjiang meselelerindeki yanlış davranışlarına Çin'in karşı çıktığını yineleyen Wang, ABD'nin Çin'le birlikte ikili ilişkileri koruması çağrısında bulundu.

Bridgestone, Fransa'daki lastik fabrikasını kapatacak



Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Bridegstone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatmak için görüşmelere başlayacağını duyurdu. Bethune kentindeki fabrika hali nazıroda 863 kişiye istihdam sağlıyor ve günde 17 bin lastik üretme kapasitesine sahip. Bu fabrika 1961 yılından bu yana faaliyette.