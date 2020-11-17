Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türkiye piyasalarında haftanın tek gündemini Merkez Bankası'nın PPK sonrası açıklayacağı faiz kararı oluşturyor. Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimindeki değişimler sonrası yaşanan çekilmenin ardından dolar/TL'de 7,70 merkezindeki sınırlı hareketler yaşanıyor. Bu sabah saatlerinde bu seviyeleri koruyan dolar/TL, 7,79-7,70 bandında; euro/TL 9,12-9,13 düzeyinde yatay seyirde.



Yurt dışı: Aşı haberlerinin yön verdiği küresel piyasalarda, son günlerde gündemdeki konu başlığını portföy değişimleri oluşturuyor. Artan vakalar ve ekonomilerdeki kapanma tehdidi fiyatlar üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Bu baskıya rağmen dün Wall Street'te endeksler rekor seviyeleri test etmişti. Bugün ise ABD vadeli endeksleri düşerken Asya'da yeşil ekranlar görülüyor.

Altın ve petrol: Yeniden gündeme gelen karantina tedbirleri ve vaka sayılarının yanı sıra mali teşvikler altına destek verirken aşı haberleri ise sarı metaldeki yükselişi sınırlıyor. 1.888,45 dolar/ons seviyesinden gerçekleşiyor. Son bir haftada 1.860-1.900 dolar bandına sıkışan spot altının onsu bu sabah saatlerinde 1.888 dolar düzeyinde işlem görüyor. Bugünkü OPEC+ Ortak Bakanlar Komitesi toplantısını bekleyen petrolde piyasasında brent petrolün varili güne yüzde 1 civarı artışla 44 doların hemen üzerinde başladı.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Varlık Barışı 7. kez yürürlüğe girdi

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte "Varlık Barışı" yeniden yürürlüğe girdi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Türkiye'de ilk olarak Kasım 2008'de uygulamaya konulan ve yurt dışındaki varlıkların ülke ekonomisine girmesini hedefleyen "Varlık Barışı" daha önce 6 kez uygulanmıştı.

Otomotiv fiyatlarında düşüş bekleniyor

Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da alacağı faiz kararı otomobil fiyatlarının seyrini belirleyecek. Faizin artacağını, böylece kurun daha stabil bir seyir izleyeceğini öngören sektör temsilcileri otomobil fiyatlarında yüzde 10 düşüş bekliyor.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

IMF: Benzeri olmayan bir yıl

2020 mali yılında 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağlayan IMF, 2020 yılına ait Yıllık Raporu'nu, "Benzeri Olmayan Bir Yıl" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonominin koronavirüs salgınının etkisiyle derin bir resesyonla karşı karşıya olduğu anımsatıldı.

Biden'dan koronavirüs destek paketini 'şimdi çıkaralım' çağrısı

ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, Senato'yu yeni koronavirüs yardım paketini "şimdi" geçirmeye ve koronavirüs salgınından etkilenen "milyonlarca istihdamı korumaya" çağırdı. "Bu, Amerikalıları ayakta tutmak ve onları pandemiden çıkarmakla alakalı" diye konuşan Biden, ülke genelinde zorlanmakta olan işletmeleri desteklemek için "para orada" ifadelerini kullandı. Eyaletlerin de gerçekten zor durumda olduklarını ve bilançolarını dengelemeye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Biden, "Şimdi çalışmayı ödüllendirme zamanı" diye konuştu.

Airbnb halka arz başvurusu yaptı

Airbnb'nin uzun süredir beklenen halka arz başvurusu yaptı. Başvuruyla birlikte AirBnb'nin açıkladığı mali sonuçlar COVID-19'un etkilerini de ortaya koydu. Eylül'de sona eren 9 ayda Airbnb'nin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 18 milyar dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında Airbnb'ni cirosu geçen yılın aynı dönemindeki 3,7 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara gerilerken, net zararı 323 milyon dolardan 697 milyon dolara çıktı. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Airbnb, halka arz ile 3 milyar dolar toplamayı bekliyor.