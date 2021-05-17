Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Mayıs 2021)

Haftanın ilk günü Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta tam kapanma sürecine dair açıklamalarda bulunmuş ve 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da dün açıkladığı genelge 15 günlük kontrollü normalleşme şartlarını duyurdu.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Yurt içi piyasaların kapalı olduğu geçen haftanın ikinci yarısında uluslararası piyasalarda devam eden işlemlerde dolar/TL 8,50'nin üzerini görmüştü. Haftayı 8,46 kapatan dolar/TL, yeni haftanın başlangıcında düşüşe geçti. Kurlardaki düşüş işlemlerin artmasıyla hız kazanırken saat 09:20 itibarıyla yüzde 1,4 civarı düşüşle 9,34'ün hemen altında işlem görüyor.

Euro/TL ise geçen cuma günü 10,30'ün üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmandı. Rekor seviyelerden gerileyen euro/TL, haftanı açılışında 10,13'e kadar çekildi. Euro/TL'de de düşüş yüzde 1,4 civarında.

Piyasalar: Asya borsaları, Çin'de sanayi üretimindeki artışa rağmen perakende satışların beklentilerin altında kalmasıyla karmaşık seyir izliyor.

Altın ve petrol: Altın küresel enflasyon baskılarıyla 1.853 dolarla üç ayın zirvesine çıktı. Petrol fiyatları ise hafif geriledi ve brent petrolün varili 68,60 dolar düzeyinde işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

6-7 Mayıs'ta talep toplayan Penta Teknoloji hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Penta Teknoloji'nin halka arzında 588 milyon liralık büyüklüğe ulaşılmış ve halka arz fiyatı 32 lira olarak belirlenmişti.

Çin'de perakende satışlar Nisan'da bir önce yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artış beklentilerinin altında kalarak yüzde 17,7 yükseldi. Sanayi üretimi ise yüzde 9,8 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Japonya'da üretici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Bu, son 6,5 yılın en hızlı artışı olarak kayıtlara geçti. Üretici fiyatlarının yüzde 3,1 artması bekleniyordu.

Twitter CEO'su Dorsey, Tesla CEO'su Elon Musk'un Bitcoin'in yüksek enerji kullanımına ilişkin eleştirileri üstü kapalı yanıt verdi ve "Bitcoin her şeyi daha iyi hale getirecek yönde değiştiriyor. Kimsenin ya da hiçbir kurumun onu durduracak gücü yok" açıklaması yaptı. Bitcoin fiyatı Elon Musk'tan hafta sonu gelen sinyallerle yüzde 9,6 kayıpla 43 bin 604 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Hyundai elektrikli araç üretimi için 2025 yılına kadar ABD'ye 7,4 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Nisan ayı Merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak (11.00)

TÜİK Tarım Ürünleri ÜFE ve ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini duyuracak (10.00).

ABD'de New York Fed imalat Endeksi (15.30), NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00), sermaye hareketleri (23.00) verileri izlenecek.

Euro bölgesi maliye bakanları Euro bölgesindeki makroekonomik ve mali gelişmeleri ele almak üzere bir araya gelecek.