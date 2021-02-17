Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (17 Şubat 2021)

Yurt içi piyasalarda gözler yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bugünün gündeminde fiyatlanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken salgın nedeniyle devam eden kısıtlamalar konusunda yeni gelişmelerin açıklanacağı Kabine Toplantısı takip edilecek. Yurt dışında ise ABD verileri ve Fed tutanakları günün önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Hafta başında 7 liranın altına çekilen dolar/TL, bu seviyelerde tutunmayı sürdürüyor. Dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla 6,99-7,00 lira bandında hareket ediyor. Euro/TL için ise 8,46'lı seviyeler söz konusu.

Yurt dışı: ABD Hazine tahvili getirileri bir yılın en yüksek seviyesine ulaşarak dolara destek verdi ancak hisse senetleri piyasalarında satışlara neden oldu. Yatırımcılar, küresel ekonominin toparlanmasını sağlayan mali destek paketlerinin enflasyonda yükselişe neden olacağını değerlendiriyorlar. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün gördüğü rekor seviyenin hemen altında kaldı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,7 civarı gerilerken ABD vadeli kontratları yüzde 0,3'ler düzeyinde kayıpta.

Altın: ABD Hazine kağıtı getirilerin yükselmeye devam etmesi ve ABD Doları'nın güçlenmesi uluslararası piyasalarda altın fiyatının 2 haftanın en düşük seviyelerine gerilemesine yol açtı. Dün 1.818 ve 1.801 desteklerini aşağı kıran spot altın fiyatı bu sabah 1.786 dolar seviyesine kadar geriledi.

Petrol: ABD'nin Teksas eyaletini vuran kutup soğuklarının yol açtığı üretim kısıntıları uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarına destek vermeye devam ediyor. Brent petrolün varili 63,50 dolar düzeyinde işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Maliye, İrlanda merkezli Google Ireland’dan, Google Adsense (Google’un reklam uygulaması) kapsamında Türkiye’deki yerleşik kişilere yapılan ödemelere ilişkin bilgileri isteyerek, bu kapsamda gelir elde edenlere yönelik Türkiye genelinde vergi incelemesi başlattı.

COVID-19 sebebiyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetinde bulunan işletmelere ciro kaybı desteği verilmesini öngören 7 Şubat tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararına ilişkin uygulama tebliği yayınlandı. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan ve 2020’de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak yeni teknoloji içeren yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilmesini öngören desteklerin kapsamına tütün de dahil edildi. Yatırım kapsamında makine alımının desteklenmesi için TSE ve CE belgelerini ön şart olarak öngören fıkra tebliğden çıkarıldı. Ayrıca yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olma şartı da kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğini değiştirerek, serbest bölgelerde ateşli silah üretiminin önünü açtı. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin “Bölgeye getirilmesi yasak olan veya özel düzenek gerektiren mallar’ başlıklı 32’nci maddesine bir fıkra eklendi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, daha istikrarlı makroekonomik ortamın Türk bankalarının varlık kalitesinde beklentilerin ötesinde bir kötüleşme riskini sınırlayacağını öngördüklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Türkiye’yi şu an için vergi cenneti olarak değerlendirilen ülkelerin bulunduğu kara listeye almama kararı aldı. Bakanlar vergi kaçakçılığı ile mücadele yükümlülüklerini yerine getirmesi ve vergi konusunda şeffaflık sağlanması için

Türkiye’ye ek süre tanıdı.

Japonya Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ticaret dengesindeki açık ocak ayında daraldı. Japonya’nın ihracatı, ocak ayında yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 5,78 trilyon yene yükseldi. Ülkenin ihracatındaki yükselişte Çin’den gelen kuvvetli talep sonucunda ülkeye yapılan ihracatın yüzde 37,5 artarak 6,1 trilyon yene ulaşması etkili oldu.

Kriptopara Bitcoin 50 bin dolar seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam ediyor. Analistler, kısa vadede fiyatlarda bir düzeltme yaşanacağı endişelerinin 50 bin dolar seviyesinin güçlü şekilde aşılmmasını engellediğini belirtiyorlar. Son 24 saat içinde 47.088,84-50.584,85 dolar aralığındda hareket eden Bitcoin fiyatı bu sabah saatlerinde sıralarda 49.415 dolar seviyesinde.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde tek veri TCMB tarafından açıklanacak olan özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin rakamları olacak (10.00).

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek (15.30). Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor. Bakan Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, “Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre ‘yerinde karar’ dönemine geçiyoruz” açıklaması yapmıştı. Mart ayı başından itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor. Toplantıda okullarla ilgili bir karar alınıp alınmayacağın da izlenecek. Kabine'nin reformlar konusunu da ele alacağı belirtiliyor.

ABD'de önceki ay düşüş gösteren perakende satışlarda yılın ilk ayında artış tahmin ediliyor (16.30).

Aynı saatte açıklanacak olan üretici fiyatları için aylık beklenti yüzde 0,4, yıllık beklenti yüzde 0,8 artış yönünde oluştu.

ABD Sanayi üretiminde bir önceki ay yüzde 1,6 olan artışın yılın ilk ayında daha düşük bir seviyede, yüzde 0,4 kadar artacağı beklentisi bulunuyor (17.15).

ABD'de gelecek diğer veriler API petrol stoku (00.30), MBA mortgage verileri (15.00), işletme stokları, NAHB Konut Piyasası Endeksi (18.00) olacak. Ayrıca 20 yıllık tahvil ihalesi de takip edilecek.

Fed, 26-27 Ocak FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak (22.00).

Fed, 27 Ocak'ta sonucunu açıkladığı toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Fed'in faiz aralığı yüzde 0,00-0,25 seviyesinde bulunuyor.