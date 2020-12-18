Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Aralık 2020)

Veriler bakımından sanayi üretimi ve bütçe dengesi dışında sakin geçen bir hafta geride kalıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın piyasalara poizitif mesajlar verdiği 2021 Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısının da desteğiyle Türk Lirası, dolar karşısında haftayı yüzde 2 civarı güçlenerek kapatmaya hazırlanıyor.

..:: PİYASALARDA BUGÜN ::..

Yurt içi: Haftaya 7,85'in üzerinde başladıktan sonra üst üste 3 gün gerileyen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,70'in altını gördü. Son 3 haftanın en düşük seviyelerine inen dolar/TL, bu sabah 7,70'in hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,44 düzeyinde işlem görüyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı karışık bir gün yaşanıyor. Asya borsaları dün gördükleri zirvelerden gerilerken ABD'de masada olan yardım paketi ihtimali satışları sınırlıyor. ABD vadelilerinde de satış yönlü hareketler dikkat çekiyor.

Altın ve petrol: ABD Doları'nın bir miktar toparlanmasına rağmen spot altın fiyatları yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Altının onsu 1.885 dolar düzeyinde. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 9 ayın zirvesinin test edilmesinin ardından, artan koronavirüs vakalarının talep konusunda yarattığı endişelerinde etkisi ile bir miktar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 51,2 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Piyasalar yurt içinde TCMB'nin beklenti anketi sonuçlarını takip edecek. TCMB'nin bir önceki anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,47, 12 ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 10,77 ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20 olarak açıklanmıştı. Beklenti anketi sonuçları saat 14.30'da açıklanacak.

TCMB uluslararası yatırım pozisyonu ile TOBB kurulan ve kapanan şirketler (10.00) verilerini açıklayacaklar. TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler ve oylaması yapılacak.

Yurt dışında günün en önemli verisi Almanya Ifo endeksi olacak. Ifo iş ortamı endeksinin Aralık'ta 90,7 puandan 90,5 puana ineceği tahmin ediliyor (12.00). ABD'de cari işlemler dengesi (16.30), CB öncü göstergeler endeksi (18.00), Kansas City Fed endeksi (19.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) izlenecek.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Döviz hesapları rekor güncelledi: Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 11 Aralık ile biten haftada sınırlı da olsa artışına devam etti. Döviz hesapları 231,5 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

Aşı için yeni düzenleme: COVID-19 aşısıyla ilgili yasal düzenlemeye gidildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan değişikliğee göre, Sağlık Bakanlığı, ruhsat almak için kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılara 'acil kulanım onayı' verebilecek.

Les Ottomans Hotel, alacaklarına karşılık Akbank’ın oldu: Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu ve konkordato talep ettiği 440 milyon lira değer biçilen Kuruçeşme’deki ünlü Les Ottomans Hotel, alacaklarına karşılık Akbank’ın oldu.

..:: DÜNYADAN SON GELİŞMELER ::..

Japonya faizi değiştirmedi: Japonya Merkez Bankası(BoJ), piyasaların beklentilerine paralel bir şekilde politika faiz oranında değişikliğe gitmedi. Faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının eksi yüzde 0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. BoJ, 12 trilyon yen olan yıllık borsa yatırım fonu alım hedefini korurken, COVİD-19'dan etkilenen şirketler için kredi programını 2021 Eylül ayına kadar uzattı.

Biden, Kongre'den yeni koronavirüs yardım paketirni geçirmesini istedi: ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, koronavirüs salgınını neden olduğu ekonomik krizin üstesinden gelinmesi için hazırlanan yeni teşvik paketinin hızla Kongre'den geçirilmesi çağrısı yaptı.

Biden, "Milyonlarca insan işsiz. Küçük işletmeler kapanıyor. İnsanlar faturalarını ödemekte, masalarına yemek koymakta zorlanıyorlar" diye konuştu.

Mercedes-Benz, Brezilya'daki fabrikasını kapatma kararı aldı: Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz AG, Brezilya'nın Iracemapolis kentinde bulunan fabrikasını kapatma kararı aldı. Iracemapolis fabrikasında üretimin durduğunu belirten Mercedes-Benz, çalışanlar için "sürdürülebilir bir çözüm" bulmak için çalışıldığını belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Joerg Burzer yaptığı açıklamada, Brezilya'da yıllardan bu yana devam eden zorlu durumun, Covid-19 salgını ile birlikte kötüleştiğini ve lüks araç satışlarında ciddi düşüş yaşandığını belirterek, "Bu nedenle Brezilya'da lüks araç üretimini sona erdirmeye karar verdik" diye konuştu.