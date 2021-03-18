Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Mart 2021)

Yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Faiz kararı öncesinde yapılan anketlerde 100 puan civarı bir faiz artış beklentisi ağır basıyor. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı takip edilecek en önemli gündem maddesi olarak takvimde yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Hafta boyunca TCMB'nin faiz kararına odaklanan döviz piyasasında yatay hareketler gözlemleniyor. Dün olduğu gibi bu sabah da dolar/TL, 7,50'nin hemen altında seyrederken euro/TL ise 8,97-8,98 bandında.

Yurt dışı: Asya borsaları ve ABD endeks vadeli işlemleri Fed'in gevşek para politikasını sürdürme kararlılığını ortaya koyması ve ABD ekonomisinin bu sene koronavirüsün etkilerinden sıyrılarak hızlı büyüyeceğine yönelik tahminler açıklamasının ardından yükseldi. MSCI'ın tüm dünya piyasalarını takip eden endeksi yüzde 0,37 yükselirken tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 yükselirken; Çin borsaları yüzde 0,5 civarı artıda. Güney Kore ve Hong Kong'da hisse senedi piyasaları yüzde 1'den fazla yükseldi.

Petrol: ABD Enerji Bakanlığı'nın dün açıkladığı haftalık verilerin petrol stoklarında 2,4 milyon varil artışa işaret etmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün varili 67,50 dolara gerilerken ABD ham petrolü 64,2 dolar seviyesine düştü.

Altın: Fed'in faizlerde ve tahvil alım hızında değişiklik yapmaması, FOMC üyelerinin 2023'e kadar faizi sıfıra yakın tutma duruşlarını teyit etmeleri altın fiyatlarını iki haftanın zirvesine çıkardı. Bu sabah saatleri itibarıyla uluslararası piyasalarda spot altın fiyatının ons fiyatı 1.755 dolara kadar tırmandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Uuluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yaklaşık 2 katına çıkardı ve yüzde 3,5'ten yüzde 6,7'ye yükseltti. Kurum, 2022 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye revize etti.

ABD Merkez Bankası(Fed), gevşek para politikalarının ABD ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerinden daha da toparlanan kadar devem ettirme planlarını teyit etti. Fed, faiz oranını da yüzde 0,00-0,25 olarak korudu. Fed yetkilileri, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükseltti. Karar sonrası basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell, tahvil alım hızını yavaşlatmayı, tahvil alımını azaltmayı konuşmanın henüz zamanı olmadığını söyledi.

Rusya, Başkan Joe Biden'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminin 'bedelini ödeyeceği' şeklindeki sözleri sonrasında ABD-Rusya ilişkilerinin geleceğini ele almak üzere Washingtond’daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı.

Brezilya Merkez Bankası (COPOM), faiz oranında beklentilerin üzerinde, 75 baz puan artışa gitti. Piyasa beklentisi 50 baz puan artış olacağı yönündeydi. Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın yarınki politika toplantısında devasa teşvik programını sürdürülebilir yapmak için bir dizi adım açıklayacak.

Akaryakıtta tavan fiyat belirleyerek, fiyatlarda 17-20 kuruş indirim olacağını açıklayan EPDK, tavan fiyat üzerinden il bazında yapılabilecek farklı satış fiyatlarını da belirledi. 'Akaryakıt, hangi ilde ne kadar farklı satılabilecek?' sorusunun yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB'nin faiz kararı günün en önemli verisi olarak yakından takip edilecek (14.00). Anketlerde oluşan ağırlıklı beklenti 100 baz puan artış yönünde oluşurken sayıları çok az da olsa Merkez Bankası'nın pas geçebileceğini düşünenler de mevcut.

TCMB, uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak (10.00).



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında ABD faiz kararının ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı gelecek (15.00). Piyasalar BoE'nin faiz ve tahvil alım programında bir değişikliğe gitmesini beklemiyor.



ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), Conferance Board öncü göstergeler endeksi (17.00) ve doğal gaz stokları (17.30) verileri izlenecek.

Endonezya, Tayvan, Norveç ve Mısır merkez bankaları da faiz kararlarını duyuracaklar.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alaska’da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Bürosu Müdürü Yang Jiechi ile görüşecek.