Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Mart 2022)

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıldönümü bugün. Türkiye, 107 yıl önceki kahramanlarını anarken, bölgeye büyük katkılar sunacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü de bugün hizmete giriyor.

Yoğun geçen haftanın son günü önceki günlerine göre veri bakımından daha sakin geçecek. Analistler bugün Rusya faiz kararı ve ABD ikinci el konut satışlarını takip edecekler.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Dolar-euro: Oldukça hareketli geçen haftanın son işlem gününde döviz kurları sakin bir başlangıç yapıyor. Dolar/TL, 14,70 civarında; euro/TL ise 16,31-16,32'den işlem görüyor.

Petrol fiyatları, dalgalı günler geçirdiği haftayı başladığı seviyelere yakın kapatacak. Brent petrolün varili 109 dolardan başladığı haftanın ortasında 96 dolara kadar gerilemişti. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah ise 109 doların hemen üzerinde.

Altın fiyatları ,Fed'in 3 yıl sonra gelen faiz artışı kararıyla 2 gün üst üste yükselişe geçtikten sonra bugün sınırlı da olsa düşüşte. Spot altının ons fiyatı 1.935 doların hemen altında.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi. Buna göre mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 milyon liraya çıkarıldı. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 25 milyon liradan 50 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmelerde ise 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı.

Yurt Dışına çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile hâlen 50 lira olan yurt dışı çıkış harcı 150 liraya yükseltildi. Karar Resmi Gazete’de yayınlandığında yurt dışı çıkış harcını eski bedel üzerinden ödemiş olanlar için ise fark alınmayacak.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşme de öne çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "KDV sisteminin sadeleştirilmesi, gelir endeksli ihracı, sektörel üretim programları gibi çeşitli uygulamaları devreye almayı planlıyoruz." dedi.

TCMB Para Politikası Komitesi'nin dün yaptığı toplantıdan çıkan politika faizinin yüzde 14,00'da tutulması kararını değerlendiren JP Morgan, TCMB'nin önümüzdeki aylarda da faiz değişikliği yapmasının beklenmediğini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı politika toplantısında ultra gevşek para politikasını devam ettirme kararı aldı. Ancak Banka, Ukrayna krizinin ekonomik etkileri konusunda "çok yüksek belirsizlik" bulunduğu uyarısında bulundu.

S&P, ABD Doları cinsinden 2023 ve 2043 vadeli Eurobondlar için kupon ödemelerini yerine getirmekte zorluklar yaşadığına işaret ettiği Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü.

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Şubat ayında son 2 yılın en hızlı artışını yaşadı.

ABD Başkanı Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bu kez de "haydut” ve “katil bir diktatör” olarak nitelendirdi.

Rusya’nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuarların görüşülmesi için bugün BMGK’yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) uluslararası yatırım pozisyonu, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) dış ticaret endeksleri, TOBB kurulan ve kapanan şirketler rakamlarını açıklayacaklar (10.00).

Avrupa piyasalarında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. İtalya ticaret rakamlarının ardından, Euro Bölgesi için ticaret rakamları açıklanacak (13.00).

Aynı saatte Euro Bölgesi için 2021 yılı son çeyrek döneme ilişkin işgücü maliyet ve ücretler de ekranlara düşecek.

Ukrayna ile savaş nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından faizi olağanüstü bir toplantıyla 1050 baz puan artıran Rusya Merkez Bankası, yeni bir karar için toplanacak (13.30).

Amerika piyasalarında ilk veri Şili'nin 2021 yılı son çeyrek dönemine ilişkin GSYH rakamları olacak. Ülke ekonomisi bir önceki dönemde yıllık yüzde 17,2 büyümüştü (14.30).

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Maryland Bankacılar Birliği Ekonomik Görünüm Forumu'nda konuşma yapacak (19.30).

ABD'de Şubat ayı ikinci el konut satışları, Conferance Board öncü göstergeler endeksi (17.00) ile Baker Hughes sontaj kule sayıları (20.00) açıklanacak.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Fed Dinliyor: Gençlerin Gelişmesine Yardım Etmek -- Liderlerle Bir Tartışma"ya etkinliğine katılacak (21.00).