Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Mayıs 2021)

Yurt içinde Hazine'nin altın tahvil ve kira sertifikası satışı, yurt dışında Avrupa'dan gelecek büyüme rakamları ve ABD konut başlangıçları verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Geçen hafta ABD'nin sürpriz enflasyon verisinin etkisiyle 8,50 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL, bu haftanın açılışında hızlı bir düşüşle 8,30 seviyesine çekildi. Dolar/TL için bu sabah da dünkü kapanışta olduğu gibi 8,31-8,32 seviyelerinde. Euro/TL ise 10,30 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktıktan sonra dün 10,10'un altına kadar geriledi. Euro/TL bu sabah 10,12 düzeyinde değerleniyor.

Piyasalar: Asya borsaları, bölge ülkelerinde koronavirüs vakalarında kaydedilen artışa ve ABD borsalarındaki düşüşe rağmen rağmen yükselişini sürdürüyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bölge borsalarının karışık seyrettiği işlem gününde yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,2'ye ve Hong Kong Hang Seng endeksinde yüzde 1,2'lik artışlar dikkat çekti. Çin CSI300 endeksi ise yüzde 0,20 geriledi.

Oynaklığın azalması, ABD tahvil getirilerindeki yukarı hareketin yatışması ve teknoloji, enerji hisselerine talep ABD ve Avrupa vadeli endekslerini yukarı taşıdı.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı ABD Doları'ndaki zayıflığın etkisi ile yaşadığı güçlü yükselişte 1.875 dolar direncinden geri geldi. Spot fiyatın gerilemesinde ABD 10 yıl vadeli tahvil getirilerinin yüzde 1,65 seviyesine yükselmesi etkili oldu. Petrol fiyatları ise 70 dolar sınırının hemen altında seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Pandemi ve kapanma nedeniyle zor günler yaşayan esnaf için yeni destek paketi devreye alındı. Destek paketinin ayrıntılarını dünkü Kabine toplantısı sonrası açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara toplam 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak vereceklerini açıkladı. Söz konusu hibe kapsamında birinci grup esnafa 5 bin, ikinci grup esnafa 3 bin lira destek sağlanacak.

Japon ekonomisinin koronavirüs salgınının yarattığı krizden toparlanması yavaşladı. Son 3 çeyrekte ilk kez daralan Japon ekonomisi, yüzde 5,1 ile beklentilerin üzerinde küçüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin haziran ayı sonuna kadar dışarıya en az 20 milyon daha COVID-19 aşısı göndereceğini açıkladı. ABD, daha önce de ülkede kullanım izni henüz çıkmayan 60 milyon dozluk Astra Zeneca aşısını diğer ülkelere gönderme kararı almıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech aşısının buzdolabında bir ay saklanabileceğini açıkladı.

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japon ekonomisinin içinde bulunulan krizden toparlanma potansiyeli olduğunu, bununla birlikte hükümet olarak uygulanan yeni olağanüstü hal tedbirlerinin ekonomiye etkilerini karşı tetikte olacaklarını söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK yapı izin istatistikleri, TCMB ise kısa vadeli dış borç verilerini duyuracak (10.00).

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İki ihraç da 1 yıl vadeli olacak.

İngiltere'de işgücü istatistikleri(09.00), Euro Bölgesi GSYH verisi ikinci tahmini, ticaret ve istihdam (12.00) verileri izlenecek.

ABD'de konut başlangıçları (15.30) ve API petrol stok (23.30) verileri bulunuyor.

İngiltere 3 ve 20 yıllık, Almanya 2 yıllık tahvil ihalesi yapacak.