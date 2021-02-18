Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (18 Şubat 2021)

Haftanın en kritik gündem maddesi olan Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı bugün açıklanıyor. TCMB faiz kararı için yapılan anketlerde analistlerin büyük bir çoğunluğu faizin yüzde 17 olarak kalacağını düşünüyor. PPK toplantısının yanı sıra tüketici güven endeksi ve haftalık para banka istatistikleri de bugünün yoğun veri gündemi arasında yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Hafta başı itibarıyla düşüşe geçen dolar/TL, dün dalgalı bir seyrin ardından 7 lira civarında hareket etti. Günü 7 liranın altında kapatmayı başaran dolar/TL, faiz kararının açıklanacağı bugün ise 6,96-6,97 seviyelerinde yatay seyrediyor. Hafif yukarı yönlü seyreden Euro/TL, 8,40'ın hemen üzerinde bulunuyor.

Yurt dışı: Çin borsası bir haftalık Çin Yeni Yıl tatilinden sonraki ilk işlem gününde küresel büyüme beklentilerinin getirdiği iyimserlikle yükselirken, diğer Asya borsaları ise kâr realizasyonu nedeniyle düştü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 civarı düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yatay seyretti. Çin lokomotif endeksi ise yüzde 0,8 arttı. ABD vadelilerinde de yatay seyir yaşanıyor.

Petrol: Şubat ayı boyunca yükselişini sürdüren son olarak ABD'de hava şartlarının üretimi durma noktasına getirmesinden destek alan petrol fiyatları 65 doların üzerine çıktı. Brent petrolün varili 65 doları aşarken ABD ham petrolü ise 62 dolar sınırına dayandı.

Altın: Son 5 işlem gününde üst üste gerileyerek 1.800 doların altını gören spot altında bugün 1.780 dolar desteğinde hafif toparlanma hareketi dikkat çekiyor. Sabah saatleri ile spot altının onsu yüzde 0,5 civarı artışla 1.782 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni COVID-19 kararlarını açıkladı. Erdoğan, "İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi.

Bitcoin'de 50 bin doların ardından 52 bin dolar seviyesi de geçildi ve ralli devam ediyor. Bitcoin, bu sabah saatlerinde 52.125 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte şüzde 5,6 artan fiyat, yıl başından bu yana yüzde 77 yükseldi.

Dünyanın en çok işlem gören kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum da Bitcoin gibi rekor seviyelere yükseldi. Kripto paralara gelen alımlarla desteklenen para birimi, ilk kez 1900 doları aşarak rekor seviyeyi gördü. Ethereum fiyatı 1918,52 doları görerek rekor kırarken ardından bir miktar geriledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yapılan çalışma, COVID-19 salgınına verilen ekonomik yanıtların global borç dağını 24 trilyon dolar büyüttüğünü gösterdi. IIF çalışmasına göre global borç, dünya genelindeki GSYH'nın yüzde 355'inin üzerine çıkarak 281 trilyon dolara ulaştı.

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini artırdı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ABD ekonomisinde bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 6,8'den yüzde 7'ye yükseldi. ABD'de vatandaşların yarısının Mayıs ayı itibarıyla aşılanmış olacağı tahmin edildi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

TÜİK tüketici güven endeksini açıklayacak. Bir önceki ay tüketici güveni yüzde 4,0 artışla 83,3 puana ulaşmıştı (10.00). TCMB tarafından kısa vadeli dış borç istatistikleri de aynı saatte gelecek.

Haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

ABD'de işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, ithal fiyatlar, Philadelphia Fed Endeksi (16.30), doğal gaz stokları (18.30), DOE petrol stokları (19.00) verileri bulunuyor.

Euro Bölgesinde tüketici fiyatları da günün takip edilecek verileri arasında yer alıyor (13.00).