Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Ekim 2020)

19 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::.

Yurt dışı: Küresel piyasalar, ABD canlandırma paketine dair umutlardan ve koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar çıkabileceği beklentilerinden destek bularak yükselişini sürdürüyor. Çin'de beklentilerden zayıf gelen ekonomik büyüme verisi kazanımları sınırladı. ABD vadelileri yüzde 0,7'ler civarında artıda seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,6 yükselerek iki buçuk yılın zirvesine yaklaştı.Japonya'nın Nikkei endeksi ve Avustralya hisseleri yüzde 1'in üzerinde primli.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında ise bugün gündem veri bakımından zayıf. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler ile küresel piyasalar izlenirken dolar/TL 7,92 ile euro/TL ise 9,28 ile güne hafif değer kaybıyla başladı.

Altın ve petrol: Altın, Pelosi'nin koronavirüs yardım paketi anlaşmasına seçimlerden önce varılabileceği açıklamalarına rağmen doların güçlü seyretmesi nedeniyle 1.900 dolar direnç seviyesini aşamadı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 1.900,79 dolarda işlem gördü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 42,78 dolara düştü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,3 düşerek 40,75 dolarda seyretti.

GÜNÜN AJANDASI



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:



10.00 Türkiye, ağustos ayı uluslararası doğrudan yatırımlar

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı inşaat üretimi

17.00 ABD, ekim ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Suudi market devi ileri gitti!

Suudi Arabistan’da Türk malı ürünlere karşı boykot çağrısına ülkenin en büyük market zinciri de katıldı. Ortadoğu’nun 3 büyük market zincirinden biri olan Abdullah Al-Othaim Markets, siyasi gerekçelerle Türk malı ürünleri almayacağını açıkladı, yerel tedarikçilerden de Türk mallarının ticaretini durdurmalarını istedi. Bu arada Türkiye'yi destekleyen Arap aktivistler, "Sen mazlumu yalnız bırakmadın, sen de yalnız değilsin Türkiye" paylaşımlarıyla öne çıktı.

Suudi market devi ileri gitti!

Pamukta ithalat sınırlaması yanlış

Geçtiğimiz hafta DÜNYA gazetesinde yer alan 'Cumhurbaşkanı'ndan pamukçuların 7 talebi' manşeti ile ilgili olarak pamuk ve tekstil üreticileri bir video konferansta bir araya geldi. Toplantıda pamuk sektörünün zor bir yıl geçirdiği, ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği ancak pamuğa ithalat sınırlaması getirilmesi yönündeki çabaların sorunu çözmeyeceği bunun tekstil ve hazır giyim sektörüne zarar vereceğinin altı çizildi.

Pamukta ithalat sınırlaması yanlış

Tahtakale ve Mahmutpaşa ek vergi mağduru oldu

Yaklaşık 5 bin ürüne getirilen yüzde 4 ile 50 arasında değişen ek gümrük vergileri, Tahtakale ve Mahmutpaşa esnafını vurdu. Yüksek döviz kuru ve ek vergiler nedeniyle ithal ürünlerin pazara giremediğini belirten esnaf, pandeminin de etkisiyle iş yapamaz hale geldiklerini ifade ediyorlar.

Tahtakale ve Mahmutpaşa ek vergi mağduru oldu

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Çin beklentilerin altında büyüdü

Çin'de 3.çeyrekte büyüme yüzde 4,9 ile beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi yüzde 5,3 seviyesinde bulunuyordu. Çin'de sanayi üretimi Eylül'de yüzde 6,9 artışla tahminleri aştı. Piyasa beklentisi yüzde 5,8 artış olacağı yönündeydi. Perakende satışlar yüzde 3,3 artışla, yüzde 1,8 olan piyasa tahmininin üzerinde geldi.

Japon ihracatında düşüş yavaşladı

Japonya'nın ihracatında 22 aydır devam eden düşüş Eylül ayında yavaşladı. Eylül ayında Japonya'nın ihracatında düşüş son 7 ayın en yavaş seviyesinde gerçekleşti. Japonya'nın Eylül ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 azaldı. Ekonomistler ise yüzde 2,4 düşüş olmasını bekliyorlardı. İhracat son 6 aydır çift haneli rakamlarla düşüyordu. Ağustos ayında düşüş yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Eylül ayında ihracatta düşüşün yavaşlamasında, ABD'ye olan ihracatın 14 ay aradan sonra ilk kez yükselmesi, yüzde 0,7 artış göstermesi ve Çin'e olan yüzde 14 yükselmesi etkili oldu. Çin'e ihracatta artış Ocak 2018'den bu yana görülen en yüksek artış oldu.

Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi petrol ve salgını görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bir Salman, Cumartesi günü enerji piyasalarının durumunu, OPEC+ arz kısıntısı anlaşmasının ugulamasında gelinen noktayı değerlendirdiler. Kremlin açıklamasında, "Her iki taraf da global enerji piyasasında istikrarın devam ettirilmesini sağlamak için yakın koordinasyonun devam ettirilmesi konusundaki istekliliklerini tekrarladılar" denildi. İki lider, koronavirüs salgınının yayılması ile mücadele için işbirliğini ve Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının Suudi Arabistan'da kullanımını da ele aldılar.