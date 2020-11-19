Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türkiye piyasalarında tüm gözler Merkez Bankası'nın bugün duyuracağı faiz kararında... Para Politikası Kurulu toplantısının ardından saat 14:00'de faiz karar açıklanacak. Ekonomi yönetimindeki değişim ve sonrasında oluşan güçlü faiz artışı beklentisiyle birlikte döviz kurları geçen hafta yüzde 10'un üzerinde gerilemişti. Bu hafta boyunca faiz kararını beklerken 7,70 ve 9,15 seviyelerinde dengelenen dolar/TL ve euro/TL kuru, karar günü sabahına da benzer seviyelerden başladı.



Yurt dışı: Küresel piyasalarda ise aylardır olduğu gibi en önemli gündem ana maddesini salgına dair gelişmeler oluşturuyor. Aşı haberleriyle moral bulan piyasalar, zirve yapan vaka sayıları ve her gün yenileri açıklanan tedbirlerden etkilenmeye başladı. ABD'nin dün ekside kapanmasının etkisiyle Asya borsaları da bugün satıcılı seyrediyor. ABD vadelileri ise yatayda.

Altın ve petrol: Son günlerde sınırlı şekilde hareket eden altında ons fiyatı bugün hafif düşüşle 1.864 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise 44 doların hemen üzerinde.



..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

5 milyar TL getiren yabancı kaçmasın

Türkiye piyasalarında nefesler tutuldu ve saat 14’te açıklanacak Para Politikası Kurulu kararına odaklanıldı. Analistler politika faizinin yüzde 10,25’ten yüzde 15’e çekilmesini bekliyor. Son iki gündür hisse senedi piyasasında yaşanan satış ve TL’deki değer kaybı dün yerini yükselişe bırakırken analistler 1 Kasım’dan buyana hisse senedi piyasasına giriş yapan 5 milyar liralık yabancı girişinin devamının gelebilmesi için PPK’dan çıkacak kararın çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

İş seyahatleri salgın öncesine dönmeyecek

Yeni bir rapor, iş insanlarının iş seyahatleri konusunda hala çok önemli endişeleri olduğunu, sadece yüzde 14'lük bir kesimin kendini tam anlamıyla güvende hissettiğini gösteriyor. 2 binden fazla iş insanıyla yapılan anket, 2021'de ve COVID-19 sonrası dönemde, iş seyahatlerinin önemli ölçüde azalacağına işaret ediyor.

Erken rezervasyon ödemesine pandemi ayarı

Turizmci erken rezervasyon kampanyalarına pandemi gölgesinde başladı. Pandemi sebebiyle belirsizlik yaşanınca erken rezervasyon kampanyalarına da ‘ödeme erteleme’ ayarı geldi.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD'den İran’a yönelik yeni yaptırımlar

ABD, İranlı 10 kişi ve 50 kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kontrolündeki Mostazafan Vakfı ile İstihbarat Güvenlik Bakanı Mahmoud Alavi’nin de aralarında bulunduğu kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı.

Pfizer/BioNTech aşısı 01 Aralıkta uygulamaya hazır olabilir

ITV'nin haberine göre, Pfizer'in önemli başarı gösteren testlerin ardından yapacağı başvurunun kabul görmesi halinde geliştirdiği koronavirüs aşısı 01 Aralık itibarıyla kullanıma hazır olabilir.

ITV Sağlık Editörü Emily Morgan, kendisinin edindiği bilgilere göre, Pfizer'in ABD'de aşının onayı için başvuruyu bugün ya da yarın yapmasının beklendiğini aktardı. Onay sürecinin ise 1 ya da 2 hafta içinde tamamlanabileceğini kaydetti.

Çin, ilk negatif faizli tahvil ihracını gerçekleştirdi

Çin Maliye Bakanlığı, euro cinsinden ihraç ile toplamda 4,74 milyar dolarlık borçlanma gerçekliştirilen ihalede 2017 yılından bu yana ilk kez dönülen uluslararası tahvil piyasalarına ilk negatif faizli satışı da gerçekleştirmiş oldu. Açıklamaya göre, gerçekleştirilen ihracın 750 milyon euroluk kısmı 5 yıllık vadede ve bu kağıtlarda faiz -%0,15 fiyatlandı. Negatif faizli kısım ihracın en küçük bölümü olurken ihraca toplam talep 18 milyar euro geldi.

Japonya’da ucuz havayolu AirAsia Japan iflasını istedi

Japonya’nın ucuz havayollarından AirAsia Japan salgının ekonomideki etkisi sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. Kyodo ajansına göre, Malezya merkezli AirAsia’nın Japonya’daki yan kuruluşu firma, salgının etkisiyle bu yıl yaşadığı dalgalı süreç sonrası iflas bayrağını çekti. Mahkemenin şirkete atadığı avukat Ueno Tamotsu, düzenlediği basın toplantısında, doğrudan AirAsia Japan firmasından alınan yaklaşık 23 bin biletin para iadesinin yapılamayacağını açıkladı.