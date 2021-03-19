Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Mart 2021)

Merkez Bankaları haftasının son gününde yurt içi ve yurt dışında veri anlamında sakin bir gün bekleniyor. Yurt dışında sabahın erken saatlerinde Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde -0,10 olarak sabit tuttu.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: TCMB'nin beklentileri aşan 200 baz puanlık faiz artışıyla birlikte kurlarda yüzde 2'lerin üzerinde gerilemeler yaşanmıştı. Dolar/TL 7,30'un altını görürken euro/TL 8,70'lere gerilemişti. Türk Lirası, dolar ve euro karşısıdna dün elde ettiği kazanımlarını bu sabah da koruyor. Dolar/TL 7,32; euro/TL ise 8,72-8,73 seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, küresel tahvil getirilerindeki yükselişin teknoloji hisselerine olan iştahı azaltmasıyla geriledi. Japonya Merkez Bankası'nın 10 yıllık tahvil getirileri hedef aralığını hafif

genişletmesi ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi de piyasalar da tedirginliğe

neden oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,5 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,5'in üzerinde düşerken, Güney Kore Kospi Endeksi'nde kayıplar yüzde 1 civarında.

Petrol: Petrol fiyatları, ABD'de stokların artması ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stok fazlası olduğuna dair açıklamasının etkisiyle sert düştü. Brent petrolün varili, dün yüzde 8'i aşan düşüşle 62 dolara kadar geriledi. Bu sabah ise bu seviyelerden gelen tepki alımları fiyatı 63 doların üzerine taşıdı. ABD ham petrolü ise 60 doların altına indi.

Altın: Son iki haftanın zirvesi olan 1.755 doları gördükten sonra düşüşe geçen spot altının ons fiyatı, bu sabah 1.730 dolar civarında değerleniyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

JP Morgan, TCMB'nin faiz indirimlerine Eylül ayında başlamasını bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, bankanın dünkü 200 baz puan faiz artırım kararının güçlü ve proaktif bir adım olduğu belirtildi. Raporda yatırımcıların TCMB'nin gerektiği zaman faiz adımı atacağı konusunda rahatlamaları gerektiğinin altı çizildi. Faiz artırımının kredibilite artışı ve kredi büyümesini sınırlama yoluyla hedefine hizmet edeceği öngörüldü.

Biden yönetimi, Kuzey Akım 2 konusunda yeni yaptırımları değerlendiriyor. ABD medyasındaki haberlerde, tamamlanmaya yakın olan inşaat için getirilecek yaptırımların sigorta ve gemicilik şirketlerini içerebileceği konuşuluyor. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise Kuzey Akım 2'nin Rusya'nın Avrupa'yı bölmek için ortaya attığı bir proje olduğu ve devam etmemesi gerektiği savunuldu. Açıklamada, proje için yaptırımların devam ettirileceği kaydedildi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter’ın da Türkiye’ye temsilci atayacağı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, Twitter, erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Türkiye’nin şartlarını kabul edeceğini bildirirken, şu ana kadar yasal düzenleme gereği adım atmayan tek platform olarak Pinterest kaldı.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek iki TPAO yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listenin genişletilmesi planını dondurduğu bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in halka arzına onay verdi. Şirketin pay başına satış fiyatı 8,50 TL olarak belirlendi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyatları, dış ticaret endeksleri, TOBB ise kurulan ve kapanan şirketler verilerini yayımlayacak (10.00).



Almanya üretici fiyatları (10.00), ABD Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) verileri takip edilecek.

Rusya Merkez Bankası(CBR) faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda faiz oranının yüzde 4,25 olarak korunacağı beklentisi bulunuyor (13.30). CBR Başkanı Elvira Nabiullina, kararın ardından basın toplantısı ile değerlendirmelerde bulunacak (15.00).