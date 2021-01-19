Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Ocak 2021)

Yurt içinde Hazine ihaleleri ve konut fiyat endeksinin izleneceği yeni günde, COVID-19 aşılama sürecinde 2. aşamaya bugün geçiliyor. Yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün sabah saatlerinde 7,50'nin üzerine tırmandıktan sonra piyasaların kapanışına doğru 7,46-7,47'lerde dengelenen dolar/TL, yeni güne de benzer seviyelerden başllıyor. Euro/TL ise 9,03'lerden el değiştiriyor.

Yurt dışı: Çin'in büyüme rakamları başta olmak üzere beklentilerden daha iyi gelen ekonomik veriler ve ABD'nin yeni Hazine Bakanı olması beklenen eski Fed Başkanı Janet Yellen'in açıklamaları, Asya piyasalarında hızlı artışlara neden oldu. Güney Kore ve Hong Kong borsalarında artış yüzde 3'e dayandı. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1'in üzerinde primli.

Altın ve petrol: Dün sabah saatlerinde 1.807 dolarla son 1,5 ayın dibini gördükten sonra hızla toparlanan spot altın fiyatları bugün 1.840 doların üzerine çıktı. Küresel ekonomilere ilişkin artan iyimserlik ve talep beklentisiyle birlikte brent petrolün varili yeniden 55 doları aştı.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihale birden düzenleyecek. Hazine programına göre, 15 ay vadeli kuponsuz tahvil ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ilk kez piyasaya sunulacak.

TCMB, Kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıklayacak (14.00).

Almanya'da tüketici fiyatları final rakamları (10.00) ve ZEW endeksi

(12.00), günün takip edilecek verileri arasında yer alıyor. ABD'de günün tek verisi sermaye girişi rakamları olacak (24.00). Petrol piyasası tarafından izlenen Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (12.00).

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Yönetim Kurulu Üyesi Andy Haldane bir sohbet toplantısına katılacak (21.00). ABD'de Bank of America ve Goldman Sach bilançoları izlenecek.

..::TÜRKİYE'DEN HABERLER::..

Aşılamada ikinci aşama başladı: Sağlık Bakanı Koca, bugün itibariyle COVID-19'a karşı aşılama takviminin ikinci aşamasına bugün geçileceğini söyledi. İkinci aşamada huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde bulunanlar ile 90 yaş ve üzerindeki kişiler aşılanacak. Yarın itibariyle de tüm sağlık çalışanlarının aşılaması tamamlanması planlanıyor.

Twitter'a reklam yasağı: Türkiye’ye temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest’e reklam yasağı getirildi.

..::DÜNYADAN SON GELİŞMELER::..

Yellen'ın ataması görüşülecek: Biden'ın ABD Hazine Bakanlığı görevi için seçtiği eski Fed Başkanı Janet Yellen'in atamasının görüşüleceği Senato Finans Komitesi toplantısı yapılacak. Atanması halinde 74 yaşındaki Yellen ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı olacak. Yellen, Komite'ye yapacağı sunumda piyasanın toparlanması için desteklerin artırılması çağrısında bulunacak.

Euroyu güçlendirme planı bugün açıklanacak: Avrupa Birliği, ABD Doları'nın hakimiyetini azaltma ve AB'yi finansal risklerden korumak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak. AB Komisyonu tarafından açıklanacak plan, AB'nin ekonomik ve finansal esnekliğinin euronun mimarisinin desteklenmesi ve yeşil finansman gibi büyüyen piyasalar yoluyla nasıl güçlendirebileceğine ortaya koyuyor.

Norveç: Ölümler ile aşı uygulaması arasında bağlantıya dair kanıt yok

Norveç, aşı uygulaması sonrasında hayatını kaybeden 80 yaş üstü 29 vatandaşın ölümü ile aşı uygulaması arasında bağlantıya dair kanıt olmadığını açıkladı. Ülkede Pfizer aşısının uygulanması sonrasında 29 vatandaş vefat etmişti. Norveç Sağlık Bakanlığı yetkilileri ölümler ile aşı uygulaması arasında bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını duyurdu.