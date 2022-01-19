Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Ocak 2022)

Yurt içinde Kabine toplantısının izleneceği günde, yurt dışında İngiltere, Almanya ve Kanada enflasyon, ABD konut başlangıçları verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında bugün yatay bir seyir hakim. Dolar/TL, 13,53'ün hemen üzerinde; euro/TL ise 15,35'ler düzeyinde işlem görüyor.

Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve Goldman Sachs'ın beklenenden kötü gelen dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi. Asya Pasifik'te ise kayıplara Japonya öncülük etti. Nikkei 225 ve Topix endeksleri yüzde 1.5 civarında geriledi. Hong Kong'da endeks hafif yükseldi. Avustralya ve Güney Kore Borsaları da negatif bölgede seyretti. Çin'de ise endeksler erken kazançlarını sürdürmekte zorlandı.

Altın fiyatları, Fed’in Mart ayında faiz artıracağına dair beklentiler ve ABD’de tahvil faizlerinin yükselmesiyle 1.812 dolar düzeyine geriledi. Gram altın ise ’deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip etti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında patlama meydana geldi. Çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü.

Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 52 kuruş zam yapıldı. Açıklama dün akşam Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, enflasyonun beklenenden daha uzun sürü yüksek kalmaya devam etmesi halinde, ECB'nin para politikasını daha çabuk bir şekilde bu duruma uyarlayabileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, hızla yükselen enflasyonu frenlemek için Fed'in para politikasını hızlı bir şekilde yeniden ayarlaması halinde ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin yataylaşmasına yol açılabileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceği bir aşamadayız" diyerek Rusya’ya karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Salı günü, artan sayıda COVID-19 vakası nedeniyle İsrail, Avustralya, Mısır dahil olmak üzere 22 ülke ve bölgeye seyahat edilmemesini tavsiye etti.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'na katılacak (14.00).

TBMM Genel Kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek (14.00).

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplanacak (16.00).

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor.

İngiltere ve Almanya'nın enflasyon rakamları aynı saatte ekranlara düşecek. İngiltere'de Aralık ayı için açıklanacak olan tüketici fiyatlarıyla birlikte, üretici fiyatları ve perakende fiyatlar da takip edilecek (10.00). Almanya için veriler ise final rakamlar olacak. Öncü verilerle tüketici fiyatları aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,3 artış göstermişti.

Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve inşaat üretimi verileri bulunuyor (12.00, 13.00).

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (12.00).

İngiltere'den gelecek son veri Kasım ayı için ONS Konut Fiyatları olacak. İngiltere'de özel sektör kurumlarına göre daha gecikmeli açıklanan ONS rakamları, emlak piyasası için daha kapsamlı verileri sunuyor (12.30).

ABD'de her hafta açıklanan MBA mortgage verileri yine aynı saatte ekranlara düşecek (14.00).

ABD'de konut piyasalarını ilgilendiren diğer veri ise Aralık ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri olacak. Bir önceki ay konut başlangıçları yüzde 11,8 artışla 1,68 milyona, inşaat izinleri yüzde 3,6 artışla 1,71 milyona çıkmıştı (16.30).

New York Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi de günün yayımlanacak verileri arasında bulunuyor (16.30).