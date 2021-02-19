Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (19 Şubat 2021)

COVID-19’un ekonomiye ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan kısa çalıma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı. Destek süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in piyasalar kapandıktan sonra gelmesi beklenen Türkiye kararı takip edilecek. Avrupa'da ve ABD'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri haftanın son gününün en önemli gündemi olacak. Piyasaların bir gözü de G7 Liderler Zirvesi'nde.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Hafta başında 7 liranın altına indikten sonra bu seviyelerde kalmayı başaran dolar/TL, haftanın son işlem gününe 6,97-6,98 aralığında güne başladı. Euro/TL ise 8,45 seviyelerinde değerleniyor.

Yurt dışı: Küresel hisse senedi piyasalarında, uzun vadeli tahvil getirilerindeki artış ve beklentilerin altında açıklanan ABD verilerinin ardından ekonomilerin hızlı toparlanacağına olan yatırımcı güveninin zedelenmesiyle satış ağırlıklı bir gün başlangıcı yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün gördüğü rekor seviye olan 745.89'dan 730 seviyesin düştü. ABD vadelileri de ekside.

Altın: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 7 ayın en düşük seviyesinin test edilmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Dün 1.765 dolar desteğinin kırılması sonrası 2 Temmuz 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan 1.760 doların altı test edildi. Bu sabah ise destek seviyesinden gelen tepki alımları altın fiyatını yeniden 1.770 dolar seviyesine taşıdı.

Petrol: ABD'nin Teksas eyaleti ve çevresinde etkili olan kutup soğuklarının getirdiği arz edişeleri yerini kapanan rafinerilerin yol açtığı talep endişelerine bıraktı. Brent petrolün varil fiyatı düne göre yaklaşık 1 dolarlık düşüşle 62,1 dolar seviyesine kadar geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

SPK, Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirketin pay başına satış fiyatı 10,00 TL olarak belirlendi. Verusa Holding de Pamukova Elektrik'in halka arz çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yeni uzay aracı Perseverance, 30 Temmuz'da Florida'da başlayan yolcuğunu tamamladı. NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

Küçük yatırımcıların büyük yatırımcılara meydan okuduğu GameStop olayının aktörlerinden Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman, yatırım şirketleri Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ile Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin ve bireysel yatırımcılardan Keith Gill ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin mallarına Başkan Trump döneminde uygulamaya konan gümrük tarifelerinin şu an için devam ettirileceğini söyledi. Ancak Yellen, yapacakları gözden geçirmeden sonra nasıl ilerleneceğini değerlendireceklerini de vurguladı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarımsal girdi fiyat endeksi, TCMB uluslararası yatırım pozisyonu, TOBB kurulan ve kapanan şirketler verilerini yayımlayacak (10.00).

Avrupa'da öncü PMI, Almanya'da üretici fiyatları (10.00), İtalya'da tüketici fiyatları (12.00) verileri izlenecek.



ABD'de öncü PMI (17.45), 2.el konut satışları (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) verileri izlenecek.



G7 Liderler Zirvesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılacak. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in bugün yapılacak G7 liderler zirvesinde COVID-19 salgınına dünya çapında verilen yanıta ve global ekonominin yeniden inşaa edilmesi çabalarına odaklanacağını söyledi.