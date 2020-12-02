Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Aralık 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Aşı gelişmeleriyle birlikte küresel piyasalarda artan risk iştahından da destek alan yurt içi piyasalar dün pozitif ayrışmıştı. BİST 100, ulaştırma ve bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 3,25 artıda kapatırken gün içerisinde 7,90'ın üzerini gören dolar/TL 7,82'lerde tamamlamıştı. Dolar/TL bugüne de benzer seviyelerden başlangıç yaparken euro/TL de 9,45 düzeyinde yatay seyrediyor.

Yurt dışı: Asya borsalarında bugün ağırlıklı olarak yeşil ekranlar görülüyor ancak yükselişler sınırlı. Sadece Güney Kore Borsası KOSPI, ülkede açıklanan verilerin desteğiyle yüzde 1,6'lık artışla öne çıktı. ABD vadelilerinde ise dünkü hareketin ardından gelen tepki satışlarıyla hafif ekside.

Altın ve petrol: Dün toparlanma sinyalleri veren ve yeniden 1.800 doların üzerine tırmanan altın bugün hafif düşüşte ve 1.809 dolar düzeyinde. Brent petrol üst üste 3. günde de düşüyor. Bugün yüzde 0,8 civarı değer kaybeden brent, 47 doların biraz üzerinde...

GÜNÜN AJANDASI



Yurt içinde bugün kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri açıklanacak. (11.00) TCMB'den de finans dışı firma net döviz pozisyonu rakamları gelecek. (14.30). yurt dışında ABD'de ADP özel istihdamı, Bej Kitap raporu izlenecek.



..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

İstihdam teşviklerinde süre uzatıldı

COVID-19 desteklerinde ikinci adım geldi... Dün yayınlanan kararla Kısa Çalışma Ödeneğine yeni başvuru imkanı sağlanırken, bugün de normalleşme desteğinin süresi 30 Haziran 2021’ye, artı 1 olarak bilinen ilave istihdam teşviki 2022 sonuna kadın-genç istihdam teşvikinde de süre 2022 sonuna uzatıldı.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD'de iki yeni teşvik paketi teklifi

ABD'de piyasaların odaklandığı teşvik paketine ilişkin haber akışı seçimlerin ardından yaklaşık bir ay geçtikten sonra hız kazandı. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle etkileriyle mücadele için yeni teşvik paketi teklifinde bulundu. McConnell'ın teklifi daha önce Demokratların iki kez reddettiği 500 milyar dolarlık paketle önemli derecede benzerlik gösteriyor. McConnell, yeni planının ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini aldığını belirtti.

Lagarde: Salgınında ikinci dalga hafifledi ancak ekonomik sıkıntılar sürüyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da koronavirüs salgınında vaka sayılarının yavaşlamış olabileceğini, ancak ekonominin salgının bu dalgasını kontrol altına alınması için uygulanan tedbirlerin ceremesini çekmeye devam ettiğini söyledi.



Ne salgının ne de negatif etkilerinin henüz ortadan kalkmadığı uyarısında bulunan Lagarde, "İkinci dalga devam ediyor, bu arada Avrupa'da ikinci dalga yavaşlamış, alınan tedbirlerin etkisi ile yoğunluğu azalmış olabilir. Ancak ekonomiyi etkilemeye devam ediyor" diye konuştu.

Lagarde, "Görmekte olduğumuz son gelişmelerin tümü ekonominin hala acı, sıkıntı çekmekte olmduğunu gösteriyorlar" dedi.

Gelişmekte olan piyasalara 76,5 milyar dolar sermaye akışı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan ve 25 geliymekte olan piyasayı takip eden Capital Flows Tracker'ın verilerine göre Kasım ayında gelişmekte olan piyasa hisse senetleri ve borçlanma kağıtlarına 76,5 milyar dolar sermaye girişi oldu.

IIF'e göre 2020 4'ncü çeyreğin gelişmekte olan piyasalar sermaye girişi açısından 2013 ilk çeyrekten bu yana görülen en güçlü dönem olması büyük olasılık.