Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Eylül 2020)

02 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Küresel piyasalar... ABD'de dün Apple başta olmak üzere teknoloji şirketleri öncülüğünde Nasdaq ve S&P 500 borsalarında gelen rekorlar sonrası küresel piyasalar bugün yön arayışında... ABD vadelilerinde işlemler artıda gerçekleştirilirken Asya borsaları net bir yön belirtmiyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 civarında yükseldi. Çin hisseleri ise hafif geriliyor. Güney Kore ve Hindistan borsaları yatay seyrederken Avustralya yüzde 1,5 düzeyinde değerlendi.

Türkiye piyasaları... Yurt içinde bugün, TCMB finans dışı firma net döviz pozisyonunu dışında veri gündemine dair önemli bir akış bulunmuyor. Siyasi gelişmelerin ve koronavirüs salgının izleneceği yeni güne TL de sakin başladı. Döviz kurları dünkü kapanış seviyelerine yakın işlem görürken dolar/TL 7,3640'tan euro/TL ise 8,7650'den değerleniyor.

Altın 2 haftanın zirvesinden döndü: Altın fiyatları ABD'de imalat sektörünün büyüme kaydettiğini gösteren verinin güvenli liman altının cazibesini azaltmasının ardından doların toparlanması sonucunda geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1.991 dolar ile 19 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,3 düşüşle 1.964 dolara geriledi.

Petrol üç gündür yükseliyor: Ham petrol vadeli kontratları ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerinde düşüşün desteği ve ABD ile Çin'de imalat sektörünün büyüme kaydettiğini gösteren verilerin salgından toparlanmaya yönelik iyimserliği ve risk iştahını canlandırmasıyla kazanımlarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil 45.95 dolara yükselerek kazanımlarını üçüncü güne taşıdı. ABD hafif ham petrolü ise 43.10 dolara yükseldi.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener yeniden atandı: Görev süresi bugün tamamlanan Dr. Emrah Şener'in Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine ataması gerçekleştirildi.

ÖTV zammı siparişleri iptal ettirdi: Otomotiv pazarında yeni ÖTV düzenlemesinin ardından ilk günden sipariş iptalleri gelmeye başladı. Sektör temsilcilerinin büyük çoğunluğu pazarda daralma beklerken, 750 bin adetlerin konuşulmaya başlandığı yılsonu öngörüsü 600 bine çekildi. Markalar, talebi canlı tutmak ve stokları bitirmek için kampanyaları daha cazip hale getirmeye odaklanacak.

Vergi artışı otomobilde sipariş iptalleri getirdi

Yeni AVM projelerine COVID-19 engeli: Türkiye’de AVM sayısının 434’e ulaştığını belirten KDM Danışmanlık Kurucusu Murat İzci, 2022 sonuna kadar 40 yeni AVM yatırımı planlandığını belirterek, “Pandemi yüksek olasılıkla bu açılışları etkileyecek. Bundan sonraki dönemde kapanmalar da olabilir” dedi.

Yatırımı planlanan 40 AVM'ye pandemi rötarı

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararına tepki: Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin, "ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD'de yeni destek paketi tartışmaları sürüyor: Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, daha fazla mali desteğin ekonomik görünüm için "kilit bir faktör" olduğunu söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni koronavirüs yardım paketi konusunda Demokratlar ile Beyaz Saray arasında "ciddi farklılıklar" bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Japonya yeni liderini 14 Eylül'de seçecek: Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) sağlık nedenleri ile görevinden ayrılacak olan Shinzo Abe'nin yerine yeni liderini 14 Eylül'de seçecek.

Petrol stokları beklenenden fazla azaldı: Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD ham petrol stoklarının 28 Ağustos ile biten haftada 6,4 milyon varil düşüşle yaklaşık 501,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Analistler ham petrol stoklarının 1,9 milyon gerilemesini bekliyorlardı.

Apple, piyasaları ateşledi: S&P 500 ve Nasdaq endeksleri dünkü işlemlerde yüzde 0,75 ve yüzde 1,39 kazanımlarla rekor seviyede kapanırken teknoloji hisseleri kazanımlara öncülük etti.Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olan Apple, şirketin tedarikçilerinden bu yılın sonlarında en az 75 milyon 5G iPhone yapmalarını talep ettiği haberinin ardından yüzde 4'e yakın yükselerek değerini neredeyse 2.3 trilyon dolara çıkardı. ABD ISM imalat endeksi yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.