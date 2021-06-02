Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Haziran 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimine ilişkin açıklamalarıyla dolar/TL kurunda gece yeni zirvenin görülmesinin ardından bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yatırımcılarla yapacağı toplantı piyasalar tarafından yakından izlenecek. Yurt içinde mayıs ayı dış ticaret verileri dışında dışında önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında Euro Bölgesi üretici fiyatları öne çıkan veri olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor. Nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı ve tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirilmişti.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Döviz piyasalarında dün gece oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faize ilişkin açıklamaları faiz indirimi mesajı olarak algılandı ve dolar/TL 8,8122 ile tarihi seviyelere yükseldi. Gece yarısına doğru yaşanan hareketliliğin ardından dolar/TL kademeli olarak geriledi ve 8,60-8,65 bandından dengelendi. Dolar/TL bu sabah saatlerinde de bu aralıktaki seyrini sürdürüyor. Euro/TL de dolar ile aynı grafikleri çizerken yeni zirve 10,76'nın üzerine taşındı. Euro/TL'de işlemler bu sabah 10,56 düzeyinden geçiyor.

Dolar neden yükseldi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece TRT'de katıldığı programda faiz, enflasyon ile büyüme arasındaki bağlantı konusunda bir soru üzerine "Ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır." yanıtını verdi.

Piyasalar: Asya borsaları, dün açıklanan ABD Mayıs imalat PMI verilerinin yüksek gelmesinin yatırımcıların risk iştahını arttırmasıyla hafif yükselerek üç aylık zirvesinin yakınına gelirken, küresel borsalar ise rekor seviye civarında işlem görmeye devam etti.

Altın-Petrol: ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin dün yeniden 1,62 seviyelerine çıkması ve artan risk iştahı uluslararası piyasalarda yatırımcıların altına olan ilgilerini azalttı. Altın fiyatları yeniden 1.900 doların altına gerilerken bu sabah saatlerinde işlemler 1.897 dolar düzeyinden geçiyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yeniden 70 doların üzerinde...

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Salgından en fazla etkilenen sektörlerden olan sinema salonlarının açılış tarihi, sektörün talebi üzerine 1 Temmuz’a ertelendi. Normalleşme kapsamında 1 Haziran gününden itibaren sinema salonlarının açılmasına izin verilmişti. Bu kararın ardında bir açıklama yapan Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) salon kiralarına yönelik hukuki anlaşmazlıklar çıkabileceği ve sektörün uluslar arası film alımı, gösterim planlaması gibi nedenlerle açılışın 1 Temmuz’a ertelenmesini talep etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli Sinovac tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın bu yıl yüzde 3,4-3,7 arasında büyümesini beklediğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu üyesbi Lael Brainard, Fed'in yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdam hedeflerinden hala uzakta olduğunu, anhcak hedeflere doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi, COVID-19 salgını sonrasındaki dönemde Japonya'da enflasyonun canlandığının görülebileceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde dış ticaret rakamları dışında veri bakımından sakin bir gün yapanacak. Beklenen tek veri TCMB finans dışı firma net döviz pozisyonu verilesi olacak (14.00).

TCMB'nin programlı "Yatırımcı Toplantıları" çerçevesinde Haziran ayı toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. TCMB yetkilileri saat 14.00-16.00 arasında telekonferans yöntemiyle yatırımcıların sorularını yanıtlayacaklar.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, "BDT ülkeleri ve Türkiye'de İslami Finansman ve Sukuk piyasalarında Sürdürülebilir Kalkınma için Etkin Araçlar" konulu webinarı 11.00-14.00 arasında düzenleyecek (11.00).

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

ABD'de MBA mortgage endeksi (14.00), Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi (17.30) verileri yayımlanacak.

İngiltere'de mortgage ve tüketici kredileri (09.00), Euro Bölgesinde üretici fiyatları(12.00), Avrupa tarafında takip edilecek veriler olarak gündemde bulunuyor.

ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (21.00).