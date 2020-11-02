Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Kasım 2020)

02 Kasım 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türkiye piyasalarında haftanın ve ayın ilk iş gününde, döviz kurları yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 8,3450'lerden kapatan dolar/TL, geçtiğimiz hafta da gördüğü 8,387 seviyelerinden haftaya başladı. Kur sabah saatlerinde 8,3893 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise cuma günkü 9,67 düzeyindeki kapanışın ardından bugün yüzde 0,8 civarı artışla 9,72'nin üzerinde. Yurt içi piyasalarda bugün en önemli veri gündemini ise ekim ayı dış ticaret rakamları oluşturuyor.

Yurt dışı: ABD'de başkanlık yarışında kazananın belli olacağı haftanın başlangıcında küresel piyasalar Çin'de imalat PMI'ın on yılın en hızlı genişlemesini kaydetmesiyle bir ayın dip seviyesinden yükselişe geçti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla 573.04'e yükseldi. Çin Caixin/Markit imalat sanayi satın alma yöneticileri

endeksindeki (PMI) yükseliş, ülkenin koronavirüsü kontrol altına almadaki başarısı

sayesinde ekonominin Avrupa veya ABD kadar zarar görmeyeceği beklentisiyle borsaları

yukarı taşıdı.

Altın ve petrol: Altın ABD başkanlık seçimleri öncesinde hakim olan temkinliliğin güvenli liman altına olan talebi kuvvetlendirmesiyle yükseldi ancak güçlü seyreden dolar kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.882.00 dolara yükseldi. Petrol fiyatları ise artan vaka sayıları ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin de etkisiyle yüzde 3'ün üzerinden değer kaybediyor. Bu sabah saatlerinde 37 doların altına gerileyen brent petrolün varili 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

TCMB, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Otoda yerlinin payı ithali geçti

Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yerlinin payı 20 yıl sonra ilk kez yüzde 50’yi aştı. Talebinin arttığı ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının 90 bini aşması bekleniyor. ODD, ekim ayı net satış rakamlarını yarın açıklayacak. Ancak sektör temsilcileri eylülden sonra ekim ayında da yeni bir rekorun gelebileceğini öngörüyor. Satışlar 92 bin adede ulaşırsa hem bu yılın, hem de tüm zamanların ekim rekoru kırılmış olacak. Pazar özellikle son bir haftada daha da hareketlendi. Stok sorununun azalmasının yanı sıra kurdaki artışla fiyatların yükseleceği beklentisi tüketicinin talebini öne çekti.



..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..



Çin'de imalat PMI, 10 yılın zirvesinde

Koronavirüs krizinden hızla toparlanmakta olan Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (İmalat PMI) ekim ayında eylül ayındaki 53 puandan 53,6 puana yükseldi. Bu, Ocak 2011'den bu yana görülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Brexit müzakereleri bugün Brüksel'de devam edecek

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varmak için müzakereler bugün Brüksel'de devam edecek. Brexit geçiş döneminin sona ermesine 9 hafta gibi kısza bir sürenin kaldığı ortamda taraflar müzakereleri yoğunlaştırdılar.AB'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier geçtiğimiz hafta boyunca Londra'da temaslarda bulundu.

AB diplomatlarının verdiği bilgiye göre bugün Brüksel'de yüz yüze görüşmelerle devam edecek müzakerelerin Çarşamba veya Perşembe günü sonuçlanması bekleniyor.

Ekonomistlerin Yunan ekonomisi için tahminleri kötüleşti

Kathimerini gazetesine göre, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının önünüe geçmek için sıkılaştırılan tedbirler sonrasında ekonomistlerin Yunan ekonomisi için bu yıla ve 2021'e yönelik tahminleri kötüleşti. Kathimerini'ni konuştuğu ekonomistlere göre en kötü senaryo şu anda en olası senaryo konumuna gelmiş durumda ve Yunan ekonomisi bu yıl yüzde 10 ve üzerinde daralabilir. "W" şeklinde bir toparlanma öngören ekonomistler, 2021 yılı toparlanmasının da risk altında olduğunu ifade ettiler.