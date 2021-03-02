Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Mart 2021)

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Yurt içinde bugün şubat ayı dış ticaret rakamları ve otomobil satışları dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Adalet Bakanlığı tarafından "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde saat 13.30'da düzenlenecek programa, siyasi partilerin genel başkanları da davet edildi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Döviz kurları, yeni haftaya yüzde 2'nin üzerinde düşüşle başlamasının ardından bu sabah yatay seyrediyor. Dün, 7,21'e kadar geriledikten sonra 7,30'un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 7,28-7,29 bandında değerleniyor. Euro/TL için de 8,76-8,77 seviyeleri söz konusu. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9,10 seviyesini görmüştü.

Yurt dışı: Asya borsaları, tahvil piyasalarındaki satışların durmasının yatırımcıları rahatlatması ve riskli varlıkları yükseltmesiyle küresel hisse senedi piyasalarındaki yükselişe katıldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,1 düştü. Çin lokomotif hisseleri yüzde 0,5 civarı yükseldi.

Altın ve petrol: Petrol fiyatları Çin'in enerji tüketimi verilerinin yavaşlamasına yönelik kaygılarla 62 dolara geriledi. Brent petrol fiyatları haftaya 65 doların üzerinde başlamıştı. Uluslararası piyasalarda altın fiyatları da üst üste 6. günde de geriliyor. Spot altının ons fiyatı bu sabah 1.715 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Emlak Konut, OYAK, Şişe Cam, Arçelik, Ülker Bisküvi, Türk Telekom ve Turkcell'in kredi notlarının görünümleri "Negatif"ten "Durağan"a çıkardı.

ABD yönetimi Başkan Joe Biden’ın ticaret politikalarının ayrıntılarına yer veren bir rapor açıklandı. Raporda Türkiye’nin dijital hizmet vergisi uygulaması ve iki ülke arasında ticarette yaşanan diğer anlaşmazlık konularıyla bunların çözümü için atılan adımlara da yer verildi.

Apple, koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez ABD genelinde bulunan 270 mağazasının tamamını yeniden faaliyete geçirdi. Apple, Çin dışındaki mağazalarını koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart 2020'de kapatmıştı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde bugün şubat ayı dış ticaret rakamları ve otomobil satışları dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat ayı ihracat rakamlarını saat 11:30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Yurt dışında ise saat 10.00'da Almanya'da perakende satış verileri ve saat 11:55'te Almanya işsizlik rakamları açıklanacak. Saat 13:00'te de Euro bölgesi şubat ayı öncü TÜFE verisi gelecek.