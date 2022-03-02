Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Mart 2022)

Yurt içinde şubat ayı dış ticaret verileri dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında Rusya-Ukrayna gelişmeleri, Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Türk Lirassı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan şokun etkisiyle dalgalandıktan sonra bu hafta sakin görünümünü sürdürüyor. Bu sabah dolar/TL, 13,90; euro/TL ise 15,50 civarında yatay seyrediyor.

Asya borsaları, Batılı devletlerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak uygulamaya başladığı ağır yaptırımların etkilerine dair endişeler nedeniyle Avrupa borsaları ve Wall Street'te görülen düşüşlerin ardından yeniden baskı altında kalırken, petrol fiyatları yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,19 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.5 geriledi.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus bankalarına uygulanan yaptırımların ham petrol sevkiyatı için finansmanı engellemesi ve bazı işlemcilerin arz sıkışıklığı görülen bir dönemde Rusya'dan yapılan ham petrol sevkiyatlarından kaçınmasıyla yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 6 dolar artarak 111.01 dolara yükseldi.

Altın fiyatları, doların yükselmesi ve güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebin azalmasının ardından Asya işlemlerinde geriledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, geçtiğimiz günlerde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesine neden olarak altına destek sağlamıştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 düşerek 1.935 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AB üyesi ülkelere diyorum ki, şuanda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye’ye de birileri savaş açıp saydırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız?” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Elbette yaptırımlar Rus ekonomisini de etkiler. Bu yaptırım kararını alan AB’yi ve diğer ülkeleri etkiler. Biz tek tek yaptırım kararlarını inceliyoruz. Ekonomimize, enerji arz güvenliğine etkisi ne olacaktır, hava sahasına dahil. Biz yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık, katılma eğilimimiz yok” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığından Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısına ilişkin, "Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ülkemizdeki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınmıştır" açıklamasında bulunuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Adalet Bakanlığı’nın Rus oligarklarını hedef alacağını duyurdu.

Biden, ABD güçlerinin Ukrayna'da Rus güçleri ile bir çatışmaya girmeyeceklerini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin Ukrayna’da Rus ordusuyla doğrudan çatışmaya girmeyeceğini belirterek "Bu noktada net olmak istiyorum, Ukrayna’da Rus güçleriyle savaşmayacağız" dedi.

İngiltere, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na ve fonun CEO’su Kirill Dmitriev’e yaptırım kararı aldı.

İngiltere hükümeti, Ukrayna’nın işgalinde Rusya’ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus’a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dünya Bankası’nın Ukrayna’ya birkaç gün içinde 350 milyon dolarlık ek kredi sağlanmasının “hızla onaylanması” için çalıştığı iddia edildi.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyeleri İngiltere'de enflasyonun yüksek enerji fiyatlarının etsisiyle önümüzdeki aylarda yükselmesini bekliyorlar.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun beklentilerin üzerinde yükselmeye devam etmesi halinde Fed'in bu yıl faiz oranlarını 4 kez 25'er baz puan artırmasına açık olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıcının hali hazırda yüksek olan enflasyonu daha yukarı itebileceğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek (11.00).

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Şubat ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak (11.30).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Genel Kurulda bilgilendirme yapacak (14.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından finans dışı firma net döviz pozisyonu verisi açıklanacak (14.30).

Almanya'da Ocak ayına ilişkin istihdam verileri, piyasaların Avrupa'da izleyeceği ilk rakamlar olacak (10.00).

Almanya'da istihdam rakamlarının ardından bu kez Şubat ayına ilişkin işgücü rakamları karşılanacak. Yılın ilk ayında işsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş verilerde yüzde 5,1 olarak açıklanmıştı (11.55).

Günün en önemli verileri Euro Bölgesi için gelecek. Bölgede Şubat ayına ilişkin öncü tüketici fiyatları ile Ocak ayına ilişkin üretici fiyatları yayımlancak (13.00).

ABD'de her hafta çarşamba günleri olduğu gibi MBA mortgage verileri yayımlanacak (15.00).

ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam göstergelerinin öncüsü kabul edilen ADP özel sektör istihdamı Şubat ayı verileri gelecek. Özel sektör istihdamı geçen ay sürpriz bir şekilde 301 bin düşüş göstermişti (16.15).

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Lake Forest-Lake Bluff Rotary Kulübü 2022 Ekonomik Görünüm etkinliğinde mevcut ekonomik koşullar ve para politikası hakkında konuşacak (17.00).

Kanada Merkez Bankası(BoC) faiz kararını açıklayacak. BoC, son 15 toplantısında faizlere dokunmayarak yüzde 0,25 seviyesinde tutmuştu (18.00).

ABD'den izlenecek son veri DoE petrol stokları olacak (18.30).

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finanansal Hizmetler Komitesi'nde yarıyıl para politikası raporunu sunacak (18.00).

ABD'de "Bej Kitap(Beige Book)" raporu açıklanacak (22.00).