Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Nisan 2021)

Yurt dışı piyasaların büyük çoğunluğu "Paskalya" nedeniyle kapalı olacağı için veri anlamında zayıf bir gün olacak. Yut içinde TCMB finans dışı firma net döviz pozisyonunu açıklarken ABD'de istihdam verileri izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM:

Yurt içi: Haftaya yükselişle başladıktan sonra salı günü 8,45'i test eden dolar/TL, iki gün üst üste geriledi ve 8,10'un altı test edildi. Döviz kurları haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlarken dolar/TL 8,10-8,11; euro/TL ise 9,58'den değerleniyor.

Yurt dışı: ABD ve Avrupa borsaları Paskalya nedeniyle kapalı olacak. Wall Street'te dün hisse senedi endeksleri Başkan Biden'in altyapı yatırım ve istihdam planının global ekonomide toparlanmaya yönelik iyimserliği artırmasının etkisiyle güçlü bir yükseliş gösterdiler. S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez 4 bin puan sınırını aşarken günü yüzde 1,2 yükselişle noktaladı. ABD vadelilerinde yükseliş bu sabah da devam ediyor. Asya'da açık olan Japon borsası yüzde 1,5; Güney Kore Borsası ise yüzde 0,70; Çin endeksleri ise yüzde 1'in üzerinde artıda.

Uluslararası piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle ABD Doları da değer kaybederken dolar endeksi 93 puanın altına geriledi. Hafta içinde yüzde 1,77'nin üzerini gören ABD tahvil faizleri dün 1,67'lere kadar çekildi.

Altın ve petrol: Paskalya tatili etkisiyle sakin bir gün yaşanıyor. Spot altının onsu 1.733 dolar; brent petrolün varili ise 64,70 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Temmuz 2020'de açığa satış yasağına uymayan 10 yabancı kuruluşa toplam 26 milyon 352 bin 711 TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Para cezası uygulanan şirketler şöyle: Credit Suisse, Barclays, Merrill Lynch (BofA), Wood and Company Financial Services, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Moon Capital, Renaissance Capital , UBS AG London Branch, HSBC Bank PLC2

OPEC+ toparlanan global ekonomiye daha fazla ham petrol arz edilmesi yönündeki iç ve dış baskılara yanıt vermek üzere üretimi Mayıs-Temmuz döneminde kademeli olarak artırmaya karar verdi.

İş Bankası'nda dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Adnan Bali Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Hakan Aran ise İş Bankası'nın yeni Genel Müdürü olarak atandı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, IMF'in özel çekim hakkında yapılacak 650 milyar dolar artırım üye ülkelere Ağustos ayında dağıtılabilecek. Ancak özel çekim hakkının sadece küçük bir bölümü yoksul ülkeler tarafından dolara çevrilebilecek.

GÜNÜN AJANDASI

ABD'de borsalar kapalı olmasına rağmen veriler açıklanacak. Günün en önemli verisi tarım dışı istihdam rakamları olacak. Şubat ayında 379 bin ardan tarım dışı istihdamda yaklaşık 500 bin arış tahmin ediliyor. İşsizlik oranının ise yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e ineceği beklentisi bulunuyor.

TCMB finans dışı firma net döviz pozisyonunu açıklayacak, ilk çeyrek dönem için 'Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıklayacak (14.30).