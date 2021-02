Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Şubat 2021)

Takip Et

Yurt içinde, Hazine'nin değişim ihaleleri ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklayacağı yılın ilk ayına ilişkin ticaret rakamları izlenecek. Yurt dışında Euro Bölgesi öncü büyüme rakamları öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına uzun bir süre devam edeceği mesajları ve yıl sonu enflasyon beklentisinde yukarı bir revizyon gelmemesinin desteklediği Türk Lirası, dolar ve euro karşsında yüzde 2 civarı değer kazandı. Dün 7,15'e kadar geriledikten sonra 7,18'in hemen üzerinde kapanan dolar/TL'de bu sabah yatay hareketler mevcut. Günün ilk saatlerinde 8,63'e kadar gerileyen euro/TL, sabah saatlerinde 8,67-8,68 düzeyinde dengeleniyor.

Yurt dışı: Asya borsaları destek paketleri ve küresel ekonomik toparlanmaya yönelik artan iyimserliğin etkisiyle kazanımlarını artırırken, ABD vadelileri de yüzde 0,5'ler düzeyinde artıda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1'in üzerinde primli. Hong Kong'un Hang Seng endeksi ve Çin'in gösterge CSI300 endeksi sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 0,3 düzeyinde artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,7 yükselişte.

Altın ve petrol: Petrol fiyatları, başlıca petrol üreticilerinin üretim kısıtlamalarına paralel hareket etmesiyle yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 57 dolara yaklaştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 1.860 dolar ile yatay seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Elektrikli otoda ÖTV 4 katına çıkarıldı: 8703 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu(GTİP) başlığı altında yer alan elektrikli otomobillerin ÖTV oranları yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektrikli otomobillerin ÖTV oranları, motor güçlerine göre 3 ile 4 kat arasında artırıldı.

Gümüşte kâr satışları: Dün son 8 yılın zirvesini gören spot gümüş fiyatı bu sabah yüzde 2'ye varan oranda bir geri çekilme yaşadı. 19 Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan 30,07 doları test edilmesinin ardından kar realizasyonları ile yönünü aşağı çeviren spot gümüş bu sabanh 28 dolar seviyesine kadar geriledi.

1,9 trilyon paket Kongre için hazır: ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Demokratlar olarak yeni koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçirilmesinin ilk adımı olarak 1,9 trilyon dolar büyüklüğünde bütçe tasarısını bugün Kongre'ye sunmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD hazinesi 274 milyar dolar borçlanacak: ABD Hazine Bakanlığı, Ocak ayı başı itibari ile yükseek nakit dengesine sahip olmasına bağlı olarak 2021 ilk çeyrek için borçlanma hedefini ciddi şekilde düşürdü. Hazine, 2021 ilk çeyrek için Kasım ayında yaptığı 1 trilyon 127 milyar dolar borçlanma tahminini 274 milyar dolara indirdi.

Avustralya faizleri değiştirmedi: Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının değişmeyerek yüzde 0,10 olarak kaldığı belirtildi. Piyasalarda da faiz oranında bir değişiklik beklenmiyordu.

Rusya'da 11 yılın en sert daralması: Rus ekonomisi 2020 yılında son 11 yılın en keskin daralmasını yaşadı. Koronavirüs salgınının etkisi ile Rus ekonomisi 2020 yılında yüzde 3,1 küçüldü. Analistler ise 2020 yılında GSYH'nın yüzde 3,7 küçüleceğini tahmin ediyorlardı. Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın daralma beklentisi ise yüzde 3,9 seviyesindeydi. Rus ekonomisi bundan önceki en keskin daralmayı 2009'da yüzde 7,8 ile yaşamıştı.

New York'ta kar hayatı durdurdu: ABD’nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası New York’ta hayatı felç etti. Pazar akşamından beri süren yoğun kar yağışı nedeniyle New York Valisi Andrew Cuomo, 9 ayrı bölgede olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli tahvil ile 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz tahvil için değişim ihalesi gerçekleştirilecek. İki tahvilden geri alım yapacak olan Hazine, yerine 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahvil satarak vadeyi uzatacak.TCMB, finans dışı firmaların net pozisyonu verilerini açıklayacak. (14.30)

Euro Bölgesinde 2020 yılı 4.çeyrekte GSYH'nin dönemsel yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,3 düşüş bekleniyor. 3.Çeyrekte ekonomi dönemsel yüzde 12,5 büyürken, yıllık yüzde 4,3 daralmıştı (13.00).

ABD'de New York Fed iş koşulları endeksi (17.45), IBD/TIPP ekonomik iyimserlik endeksi (18.00) verileri takip edilecek.

Almanya'nın 2 yıllık, İngiltere'nin 5 ve 50 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.