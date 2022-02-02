Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Şubat 2022)

Yurt içinde ocak ayı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı günde küresel piyasalarda Euro Bölgesi enflasyon rakamları ile ABD'den gelecek özel sektör istihdam verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları hafta başındaki düşüşün ardından dün olduğu gibi bugün de yatay seyrediyor. Dolar/TL 13,37-13,38 düzeyinde euro/TL ise 15,10'un hemen altında işlem görüyor.

Dünya borsaları, yatırımcıların karışık ekonomik veriler ve enflasyon endişeleri karşısında ABD'nin büyük şirketlerinden gelen güçlü bilançoları değerlendirmesiyle yön bulmakta zorlandı. Asya piyasalarının çoğu yeni ay yılı tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak. MSCI dünya borsaları endeksi bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesini kaydetmesinin ardından yüzde 0.85 artıda kapandı. Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1.28 yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında görülen düşüşün yüksek talep ve arz sıkıntıları olduğunu teyit etmesiyle yükselerek geçen hafta gördüğü yedi yılın zirve seviyelerine yaklaştı. Ancak, yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısını bekliyorlar. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün 10 sent gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 89,33 dolara yükseldi.

Altın fiyatları 1,800 doların hemen üzerindeki yatay seviyelerini korudu.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin giderilmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek “Bizim tabi bütün derdimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki bu sıkıntının giderilmesi. Bu konuda sürekli konuşulan savaş filan biz Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Bu bölge için hayra alamet bir gelişme değildir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik taleplerine verdiği yanıta yönelik, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki temel talepleri Batı tarafından görmezden gelindi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya’nın derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından askerlerini ve teçhizatını geri çekmesini istedi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in bu yıl faizi her biri 25'er baz puan olmak üzere dört kez artırmasının uygun olacağına inandığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme programı çerçevesinde yaptığı varlık alımları geçtiğimiz hafta hızlandı.

GÜNÜN AJANDASI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak (11.30).

TCMB tarafından Kasım ayı için açıklanacak finans dışı firmaların döviz varlık ve yükümlüleri rakamları takvimde yer alıyor (14.30).

TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Fransa'da 2021 yılının tamamına ilişkin bütçe sonuçları yayımlanacak. Fransa'da bütçe 2020 yılında 178,1 milyar euro açık vermişti (10.45).

Günün en önemli verileri Euro Bölgesi için gelecek. Euro Bölgesi'nde Ocak ayına ilişkin öncü tüketici fiyatları ile Aralık ayına ilişkin üretici fiyatları verileri yayımlanacak. Tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4, bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 5,0 artış göstermişti. Üretici fiyatları ise aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 23,7 artmıştı (13.00).

İtalya'nın tüketici fiyatları da takvimde yer alıyor (13.00).

ABD'de her hafta olduğu gibi MBA mortgage verileri yayımlanacak (15.00).

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve cuma günü açıklanacak istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam Ocak ayı rakamları takip edilecek. Özel sektörde istihdam Aralık ayında 807 bin olarak açıklanmıştı (16.15).