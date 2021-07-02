Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (2 Temmuz 2021)

Yurt içinde haziran ayı öncü dış ticaret verilerinin takip edileceği haftanın son günü, ABD istihdam verileri piyasaların bekleyeceği gündem olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, DÜNYA'ya Fiyat İstikrarı Komitesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, "Ekonominin gerçekleriyle uyumsuz başka patikalara yönelmemiz asla mümkün değil. Biz piyasa ekonomisinden asla sapmayız. Rekabetin dışında davranmayız, davranmayız" dedi. Açıklamanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz....

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Hafta başından bu yana 8,70 civarında değerlenen dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 8,65'in altına geriledi. Haftanın son işle gününde ise TL dünkü kazanımlarının yarısını geri aldı ve dolar/TL 8,68'e doğru yükseldi. Euro/TL ise 10,46'dan başladığı haftayı 10,30'un hemen altında kapatmata hazırlanıyor.

Piyasalar: Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri haftanın son işlem gününde yatırımcıların ABD'den gelecek istihdam verisine odaklanmaları ile dalgalı bir seyir izledi. Çin ve Hong Kong borsaları yüzde 2'ye yakın değer kaybederken Japonya, Avustralya ve Güney Kore borsaları çok sınırlı yükseldi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) petrol üretimi politikasıyla ilgili dünkü bakanlar toplantısını bugüne ertelemesiyle yatay seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,6 yükseldikten sonra bugün hafif artışla 75,88 dolara çıktı.

Altın fiyatları, koronavirüsün Delta varyantıyla ilgili endişelerle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 1.778 dolar seviyesinden işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. halka arzını onayladı. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin hisse başı 8 liradan, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 liradan ve Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ'nin 15 liradan halka arz edilecek.

IMF Başkanı Kristaline Georgieva, 130 ülkenin desteklediği global minimum kurumlar vergisi anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti ve driğer ülkeleri bu anlaşmaya dahil olmaya çağırdı.

IMF, Fed'ın varlık alım hızını azaltmaya 2022 yılının ilk yarısında başlaması, ilk faiz artırımının da 2022 yılının son çeyreğinde veya 2023 yılı başlarında yapılması gerektiğini bildirdi.

OECD, çok uluslu şirketlerin sınır ötesi vergilendirilmesine yönelik global planları müzakere eden ülkelerin çok büyük bölümünün, minimum yüzde 15 kurumlar vergisi oranına destek verdiklerini duyurdu.

GÜNÜN AJANDASI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayacak (11.30).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomist ve analistlerle Yatırımcı Toplantısı'nı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirecek.

TCMB, Nisan-Haziran 2021 dönemi 'Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni açıklayacak.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak (15.30). Mayıs ayında tarım dışı istihdam 559 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 5,8 olarak açıklanmışt. Piyasalarda tarım dışı istihdamda 706 bin artış olacağı, işsizlik oranının yüzde 5,8'den yüzde 5,6'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

ABD'de istihdamın yanı sıra dış ticaret (15.30), fabrika siparişleri, Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri bulunuyor.

Euro Bölgesinde de üretici fiyatları yakından takip edilecek veriler arasında bulunuyor (12.00). Bölgede Nisan ayında üretici fiyatları aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 7,6 artış göstermişti.

Euro Bölgesinde de üretici fiyatları yakından takip edilecek veriler arasında bulunuyor (12.00). Bölgede Nisan ayında üretici fiyatları aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 7,6 artış göstermişti.