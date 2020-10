Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Ekim 2020)

20 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalar, bu sabah karışık bir seyir izliyor. ABD hisse senedi vadelileri, teşvik paketi görüşmelerine ilişkin iyimserliğin etkisiyle sınırlı da olsa yükselişte. Asya borsaları ise yatırımcıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi portföylerindeki riskli varlıkları azaltmasına paralel geriledi. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ABD borsalarının günü ekside tamamlamasının ardından yüzde 0,1 civarı değer kaybederken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5; Avustralya borsaları yüzde 0,72 düşüşle kapandı. Çin hisse senetleri yüzde 0,5'ler civarı artıda seyrederken Güney Kore yüzde 0,27 artıda.

Yurt içi: Türkiye piyasaları ise Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına yoğunlaşmış durumda. Faiz artışı beklentisinin güçlenmesi etkisiyle dün geri çekilmenin ardından dolar/TL ve euro/TL bugün sakin. Dolar/TL 7,88; euro/TL 9,29'dan el değiştiriyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığının 3 aylık programına göre, bugün 4 Mayıs 2022 itfalı, 2 yıl (560 Gün) vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil yeniden ihraç edilecek.

Altın ve petrol: Altın fiyatları ABD'de koronavirüs yardım paketi umutlarının azalması ve başkanlık seçimlerinin giderek yaklaşmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 gerileyerek 1.901dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları koronavirüs vakalarındaki artışın talep üzerinde oluşturduğu baskı ile üste dördüncü günde de geriledi. Brent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,8 değer kaybederek 42,30 dolardan; ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0,6 gerileyerek 40,57 dolardan alıcı buluyor.

GÜNÜN AJANDASI



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, eylül ayı yurt dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Tarımın kabusu La Nina geri döndü!

Mısır, soya, buğday, kahve gibi tarımsal ürünlerle kömür, demir cevheri ve kauçuk gibi hammaddeler kimi yerlere aşırı yağış kimi yerlere ise kuraklık getiren La Nina’nın rotası üzerinde. La Nina tarımsal üretimi kesintiye uğratabilir ve fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Tarımın kabusu La Nina geri döndü!

Yapılandırılan kredilerin geri ödemelerinde sıkıntı

Şirketler yapılandırdıkları ve erteledikleri kredilerin geri ödemelerinde zorluk yaşıyor. Bu yönde ilk sinyal Diriteks Tekstil’in KAP’a yaptığı ‘ödeyemiyorum’ açıklamasıyla geldi. Uzmanlar bu tarz açıklamaların artacağına dikkat çekiyor.

Yapılandırılan kredilerin geri ödemelerinde sıkıntı

Tek yapılandırmada kapsam genişliyor

Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlemeye, matrah artışı ile bozulan yapılandırmaların da dahil edilmesi tartışılıyor.

Tek yapılandırmada kapsam genişliyor

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 21,5 arttı

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2.54 geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21.57 oranında nominal artış gösterdi. REIDIN'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.75, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16.94 oranında nominal artış gösterdi. Sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, ülke genelinde aylık bazda yüzde 2.96, yıllık bazda ise yüzde 27.86 şeklinde gerçekleşti.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD'de teşvik paketi görüşmelerinde aradaki fark azaldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin arasında yapılan telefon görüşmesinde yeni koronavirüs yardım paketi konusundaki farlılıkların azaltıldığını bildirdi. 53 dakika sürdüğü ifade edilen telefon görüşmesinin ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Hammill, Pelosi'nin bir yardım paketinin 3 Kasım seçiminden önce Kongre'den geçebilmesi için sunulması gereken nihai tarih olan Salı gecesine kadar bir yardım paketinin olup olmayacağı konusunda "netlik" sağlanacağına inandığını ifade etti.

ABD'den 6 uluslararası firmaya yaptırım

ABD yönetimi, yaptırım listesindeki İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle 6 uluslararası firmaya da yaptırım uygulandığını duyurdu. Pompeo, Çin merkezli Reach Holding Group, Reach Shipping Lines, Delight Shipping Co, Gracious Shipping Co, Noble Shipping Co ve Supreme Shipping Co şirketlerinden oluşan 6 firma ve iki kişiye "İran'a bilerek mal ve hizmet tedariğine devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulandığını belirtti.