Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Mayıs 2021)

Yurt içinde TCMB'nin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para banka ve menkul kıymek istatistikleri izlenirken yurt dışında ise ABD verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Hafta başındaki düşüşün bir kısmını geri alan dolar/TL, yeniden 8,40'ın üzerine tırmandı. Bu sabah saatlerinde döviz kurları dünkü kapanış seviyelerinden işlem görürken dolar/TL, 8,41; euro/TL ise 10,26-10,27'lerden işlem görüyor.

Piyasalar: Küresel piyasalar, Wall Street'deki dalgalı seyrin ardından yön bulmakta zorlanıyor. Dün akşam yayımlanan Fed toplantı tutanaklarına göre, ekonomiye verdiği desteği azaltacağına yönelik ipuçları tahvil piyasasında satışları artırdı ve güvenli liman doların değer kazanmasını sağladı. Bu sabah Asya borsalarında da dalga seyir yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Altın-Petrol: Dün 5 ayın zirvesi olan 1.890 doların üzerini gören spot altının ons fiyatı bu sabah 1.875 dolar düzeyinde değerleniyor. Petrol, dün yaşadığı düşüşlerin ardından bugün hafif toparlanma eğiliminde. Brent petrolün varili 66-67 dolar bandında hareket ediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belirlendi. Buna göre 95 oktanlı kurşunsuz benzindeki ÖTV 1,3313 TL/lt, 98 oktan kurşunsuz benzinde ÖTV 1,5836 TL/lt oldu. Motorinde ÖTV 1,2931 TL/lt olarak belirlenirken, otogazda ÖTV 0,8107 TL/kg oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığında bazı atamalar yapıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevden alınarak, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya ile Almanya arasındaki Nord Stream 2 boru hattını inşa eden şirket üzerindeki yaptırımlardan vazgeçti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jaline Porter, Washington'un Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin tamamlanmasının engellenmesi için "mümkün olan tüm diplomatik araçları kullanmaya" bağlı olmaya devam ettiğini söyledi.

Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. PBOC'dan yapılan açıklamaya göre, bir ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranları aynı seviyede kaldı. Buna göre faiz oranları 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak uygulanmaya devam edecek. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Japonya'nın ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi. Ekonomistler ise nisan ayında ihracatın yüzde 30,9 artmasını bekliyorlardı. Mart ayında ihracat yüzde 16,1 artmıştı. Nisan ayında Japonya'nın ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 yükseldi. Beklenti yüzde 8,8 artış olacağı yönündeydi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak (10.00).

Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri bir önceki haftanın verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borç stoku verilerini yayımlayacak (17.30).

TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Teklifi görüşülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası'nda Duraline Alüminyum

Profil Sistemleri Temel Atma Töreni'ne katılacak (11.00).

-Yurt Dışı Gündem..

Avrupa'da Almanya üretici fiyatları (09.00), Euro Bölgesi cari işlemler dengesi (11.00), inşaat üretimi (12.00) verileri bulunuyor.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları

Endeksi (15.30), Conferance Board(CB) Öncü Göstergeler Endeksi (17.00), doğal gaz stokları (17.30) verileri izlenecek.