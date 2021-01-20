Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (20 Ocak 2021)

Yurt içi piyasalar yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken ABD'de ise seçilen Başkan Joe Biden olaylı seçim sürecinin ardından bugün görevi devralıyor. Küresel piyasalar için günün en önemli olayı görev devri ile ilgili gelişmeler olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Döviz kurlarında dün yaşanan sakinlik bugün de devam ediyor. Hafta başında 7,50'nin üzerini test ettikten sonra yeniden 7,50'nin altında dengelenen dolar/TL, bugün de 7,46-7,47 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Euro/TL ise düne göre hafif yukarıda ve 9,08 civarlarında değerleniyor.

Yurt dışı: Dünya borsalarındaki yükselişler bugün de devam ediyor. Yükselişlerde ABD yeni Hazine Bakanı Janet Yellen'ın salgınla mücadelede çok yüksek bir destek paketini savunması etkili oluyor. Asya borsalarında alımlar devam ederken MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 1 civarı yükselişle rekor seviyelere tırmandı. ABD vadelileri de hafif artıda.

Altın ve petrol: Biden yönetiminin çok yüksek bir yardım paketi ortaya koyacağı beklentilerinin artmasıyla altın fiyatları 1.850 doların üzerini test etti. Aşılamalar sonrasında ekonomilerin hızla toparlanacağı inancı petrol fiyatlarında yükselişlere neden oluyor. Brent petrolün varili 56 doları aştı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim brüt borç ve alacak stoku verilerini yayımlayacak (17.30).

ABD'de MBA mortgage verileri dışında önemli bir veri bulunmuyor.

Avrupa'da Almanya üretici fiyatları, İngiltere'de tüketici ve üretici fiyatları (10.00), Euro Bölgesinde tüketici fiyatları (13.00), günün takip edilecek verileri olacak. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey ve BOE Yönetim Direktörü Alex Brazier 'Finansal İstikrar Stratejisi' konulu panelde açıklama yapacaklar (20.00).

..::TÜRKİYE'DEN HABERLER::..

Aşılanan sayısı 1 milyona dayandı - Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının altıncı gününde, aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı.

Blinken: Türkiye için daha fazla yaptırım değerlendirilmeli - ABD'de Joe Biden kabinesinin dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Senato’da yapılan onay oturumunda Türkiye’nin ABD’nin müttefiki gibi davranmadığını dile getirdi. Blinken, Türkiye'ye daha fazla yaptırımın yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

..::DÜNYADAN SON GELİŞMELER::..

Biden görevi devralıyor - ABD'de seçilen Başkan Joe Biden, bugün düzenlenecek tören ile görevi Donald Trump'tan devralacak. Devir teslim töreninin TSİ 19.30'da başlaması planlanıyor.

Trump, yeni parti kuracak - ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir siyasi parti kurmayı değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre; geçtiğimiz hafta danışmanları ile bu konuyu görüşen Trump, yeni parti için "Vatansever Parti-Patriot Parti" adını düşünüyor.

Jack Ma ortaya çıktı - Alibaba'nın kurucusu Jack Ma uzun süredir ilk kez kamuoyunda görüldü. Çin yönetimi ile Alibaba'nın iş modeli ve Ant Group halka arzı nedeniyle sorunlar yaşamasının ardından bir süre medyada yer almayan Jack Ma için, "kayboldu" iddiaları ortaya atılmıştı.