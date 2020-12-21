Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Aralık 2020)

Yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı yeni hafta, küresel açıdan da oldukça yoğun bir gündem ve haber akışıyla başlıyor. İngiltere'de COVID-19'un mutasyonunun tespit edildiğine ilişkin Başbakan Johnson düzeyinde yapılan açıklama, Avrupa'da ve dünyada salgınla ilglili yeniden alarm düzeyinin artırılmasına neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son açıklamada, İngiltere ile beraber aynı mutasyonunun Hollanda, Danimarka, Avustralya ve İtalya'da da tespit edildiği aktarıldı. Piyasaların yakından izlediği bir diğer gelişmede ise ABD'de 900 milyar dolarlık teşvik paketi konusunda anlaşma sağlandı.

..:: PİYASALARDA BUGÜN ::..

Yurt dışı: İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan bir mutasyonunun tespit edilmesi ve bu tespit sonrası Avrupa'nın pek çok ülkesinin İnglitere'ye uçuşları durdurması, daha sıkı kapatma, karantina tedbirlerinin gündeme gelmesi, küresel piyasalarda yeni haftanın başlangıcında satışları da beraberinde getirdi. Salgında mutasyon endişeleri, ABD'den gelen 900 milyar dolarlık yeni paket anlaşmasının olumlu etkilerini de sınırlamış durumda. ABD vadelileri hafif artıda işlem görürken Avrupa vadelileri negatif seyrediyor. Asya borsalarında da hisse senetleri değer kaybediyor.

Türkiye: Yurt içi ise Merkez Bankası'nın aralık ayı faiz kararını açıklayacağı yeni hafta, küresel piyasalardaki mutasyon endişeleriyle birlikte hareketli başladı. Geçtiğimiz hafta kapanışına doğru 7,61'e kadar gerileyen dolar/TL 7,68 kadar tırmandı. Euro/TL'de ise yükselişler sınırlı kaldı ve sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,35-9,36 seviyeleri söz konusu.

Altın ve petrol: ABD Kongresi'nde yeni koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasının etkisi ile spot altın uluslararası piyasalarda son 1,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu sabah 1899,62 dolar seviyesine kadar yükselen spot altın 1.897 dolar civarında dengelendi. Brent petrolde de mutasyon endişesiyle birlikte yüzde 3 civarı sert kayıplar yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 50,6 dolara indi.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt dışında önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk gününde, yurt içinde tüketici güveni takip edilecek. TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında 2,2 düşüşle 80,1 puana inmişti (10.00). TÜİK aynı saatte yurt dışı üretici fiyat endeksini de açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt dış borç ve alacak stok verilerini yayımlayacak (17.30).

ABD'de önemli bir verinin olmadığı günde Euro Bölgesi tüketici güveni ön endeksi (18.00) günün öne çıkan verisi olacak.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Goldman Sachs'tan TL için yukarı yönlü revize: Uluslarlarası yatırım bankası Goldman Sachs Türk Lirası için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. ABD Doları/Türk Lirası paritesi için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini daha önce 7,75, 8,00 ve 9,00 olarak açıklamış olan Goldman Sachs bu tahminlerini 7,50, 7,75 ve 8,00 olarak güncellendi. Ancak TCMB'nin rezervleri yeniden inşaa etme planlarının kurdaki kazanımların zamana yayılmasına yol açabileceğine de işaret etti.

TMSF, Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, "Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 144 ada, 20 parsel sayılı, 9.200,84 m2 alanlı taşınmazın 795335/920084 hissesi ile taşınmazda bulunan 23 kalem menkulden oluşuyor. Bütünlüğün muhammen bedeli 12,74 milyon TL olarak açıklandı. İhale 2 Şubat 2021 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.

Türk iş dünyasında ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a ilk mektup: Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın kaleme aldığı mektup, Türk iş dünyasının ABD başkanıyla ilk iletişimi anlamına geliyor. Mektupta, Türkiye'nin Amerikalı firmalar için çok önemli bir denizaşırı pazar olduğu, pandemi döneminde iki ülke için ticarette kazankazan ilişkisine dayanan yeni fırsatların ön plana çıktığı anlatıldı.

Ürdünlü Siniora Food, Trakya Et'te %77 pay satın aldı: Ürdünlü Siniora Food, Trakya Et'te %77 pay satın aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trakya Et'ten yapılacak pay ayımı için yapılacak ödeme 19 milyon dolar civarında olacak. Ürdünlü şirket, Filistan, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Yemen ve Bahreyn gibi pazarlara hizmet veriyor. Trakya Et, İstanbul Güngören merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin 'Kasaptan Burger' markasıyla açtığı mağazaları bulunuyor.

..:: DÜNYADAN SON GELİŞMELER ::..

ABD'de 900 milyar dolarlık yeni COVID-19 destek paketinde anlaşma sağlandı: ABD'de Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, 900 milyar dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs teşvik paketi üzerinde uzlaşmaya varıldığını duyurdular. Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme, küçük işletmelere yönelik 300 milyar dolarlık kaynak, kira yardımı için 25 milyar dolarlık destek ve işsizlik yardımlarının 300 dolar artırılması gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.



Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranını değiştirmedi: Çin Merkez Bankası beklendiği gibi gösterge faiz oranı LPR'de değişikliğge gitmedi. Banka geçtiğimiz 7 ayda olduğu gibi Aralık ayında da 1 yıl vadeli LPR'yi yüzde 3,85 olarak korudu. Banka, 5 yıl vadeli LPR'yi de yüzde 4,65 olarak yineledi.