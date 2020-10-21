Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Ekim 2020)

21 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalar, ABD canlandırma paketine dair tekrar yeşeren umutların devlet tahvillerinden hisselere yönelimi artırmasıyla yükseldi. ABD vadelilerinde yüzde 0,7'ler civarı yükselişler kaydedilirken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 civarı primli. Avustralya ve Çin borsa endeksleri yüzde 0,1 düzeyinde Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5 yükselişte.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında ise artık tüm gözler yarınki PPK toplantısı sonrası açıklanacak olan faiz kararında. Piyasalarda yüzde 10,25 olan politika faizinin yüzde 12 düzeyine çekilmesi yönünde bir beklenti hakim. Yarınki veri öncesinde dolar/TL dünkü kapanış seviyeleri olan 7,86'dan değerleniyor. Euro/TL ise hafif bir yükselişle 9,32'nin hemen üzerinde.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı düne göre yüzde 0.6 yükselişle 1.917 dolardan işlem görürken brent petrolün varili yüzde 0,5 düşüşle 42,9 dolar düzeyinde.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Bazı hububat ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki ürün çeşitlerinin ithalatında uygulanan %0, %25, %35 ve %45 oranındaki gümrük vergileri 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün yürürlüğe girdi.



e-ticaret, kargoda dönüşüm başlattı

Salgının tüketim alışkanlığında yarattığı köklü değişim, online eksenli ticarete doping oldu. Hızlı teslimat yarışı, geniş bir yelpazede yeni iş modelleri yarattı.

e-ticaret, kargoda dönüşüm başlattı

Savunmada açık hızla kapanıyor, ihracatta 2021 yükseliş yılı olacak

Salgının etkisi ve siyasi gelişmeler sonucu, sivil ve askeri havacılık alanındaki negatif gelişmelerle yılın ilk döneminde ihracatı en fazla gerileyen sektörlerden olan savunma ve havacılıkta yılın son döneminde güçlü artışlar yaşanmaya başladı. Sektörün eylül ayı sonu itibariyle ihracatı 1 milyar 521 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yıl aynı dönemde ihracat 1 milyar 883 milyon dolar düzeyindeydi. 2020 Eylül ayı sonu itibariyle sektörün kümülatif ihracatı bir önceki yılın yüzde 17 altında bulunuyor. Buna karşılık, eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış verilerde düşüş yüzde 3,7’ye geriledi. Savunma ve havacılıkta eylül ayı itibariyle yıllık ihracat 2 milyar 428 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Savunmada açık hızla kapanıyor, ihracatta 2021 yükseliş yılı olacak

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump: Daha büyük bir paketi kabul edebilirim

Beyaz Saray ve Demokratlar yeni koronavirüs yardım paketinde anlaşmaya bir adım daha

yaklaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin karşı çıkmasına rağmen daha

öncekinden daha büyük bir yardım paketini kabul edebileceğini söyledi. Müzakereler bugün

devam edecek. ABD Hazine tahvilleri getirisi dört haftanın en yüksek seviyesini gördü ve getiri

eğrisi daha ABD'de mali gevşeme beklentisiyle dikleşti. Ancak bazı yatırımcılar mali

paketin 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde kabul edilmeyeceği ihtimalini göz önüne

alarak tedbirli olmayı tercih ettiler.

Netflix'in karı beklentilerin altında kaldı

Netflix, mali yılının üçüncü çeyreğinde hisse başına karını yüzde 18 artırdı ancak analist beklentilerini yakalayamadı. Netflix, 3'ncü çeyrekte hisse başına 1,74 dolar kar etti. Analistler ise hisse başına 2,14 dolar kar bekliyorlardı. Netflix'in abone sayısında artış da beklentilerin gerisinde kaldı. 3'ncü çeyrekte abone sayısı 2,2 milyon arttı. 3'ncü çeyrekte gelirlerini yüzde 22,9 artırarak 6 milyar 436 milyon dolar seviyesine yükselten Netflix'in net karı da 789,98 milyon dolar oldu. Analistler ise 6 milyar 382 milyon dolar gelir tahmin ediyorlardı.

İtalya Ekonomi Bakanı: Gelecek yıl cari tahminlerimizi üzerinde büyüyebiliriz

İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, yeni koronavirüs vakalarında artışın kontrol altına alınabilmesi durulunda İtalya ekonomisinde büyümenin gelecek yıl hükümetin cari tahminini aşabileceğini söyledi.



Gualtieri yaptığı açıklamada, "Eğer COVID-19 vakalarında artışı hedefli tedbirler ile kontrol altına alabilirsek, sonuçların tahmin ettiğimizin çok ötesinde olmayacağına güveniyorum ve 2021 için sonuçların daha iyi olacağını umuyorum" diye konuştu.