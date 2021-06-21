Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Haziran 2021)

Yurt içinde önemli bir verinin öne çıkmadığı haftanın ilk işlem gününde, en önemli gündem Kabine toplantısı olacak. NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen kabine toplantısı bugün TSİ 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ışığında, Covid salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımları değerlendirilecek.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yapacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Geçen haftanın tamamında yükselen dolar/TL, adım adım tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşıyor. Üst üste 6. gününde de yükselen dolar/TL, bu sabah 8,77-8,78 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL 10,41'in üzerinde işlem görüyor.

Piyasalar: Asya borsaları, Fed'in geçen hafta verdiği sürpriz sıkılaştırma sinyallerinin ardından gerilerken yatırımcıların para politikasında sıkılaşmanın etkilerini değerlendirmeyi sürdürdüler. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3,3 ile Asya piyasalarında en çok düşüş kaybeden endeks olurken bir aydan sonra ilk kez 28,000 seviyesinnin altını gördü. Çin'in lokomotif hisseler endeksi yüzde 0,4 ekside açılırken Avustralya borsaları yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

Petrol ve altın: Petrol fiyatları yüksek talep ve nükleer görüşmelerin uzamasının İran'ın petrol piyasalarına dönüşünü geciktirmesi nedeniyle yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 73.86 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın fiyatları geçen hafta yüzde 6 geriledikten sonra ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin altını daha çekici kılmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1'e yakın yükselişle 1.775 dolar seviyesini gördü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 30 Haziran tarihinde dolacak olan bazı desteklerin Eylül sonuna uzatıldığını duyurdu. 30 Eylül 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

ÖTV Kanununun “Diğer İstisnalar” başlıklı 7/2. maddesinde engellilerin araç alımında uygulanacak ÖTV istisnasına ilişkin özel bir düzenlemenin bazı otomobil satıcıları tarafından suistimal edilmesi üzerine Maliye harekete geçti. Ayrıntılar Dünya Yazarımız Abdullah TOLU'nun bugünkü köşesinde..

Yurt dışında haftaya Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz kararıyla başladı. PBO son 13 toplantısında sabit tuttuğu faizleri bu toplantısında da değiştirmedi.

Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, şahin bir Fed'in hisse senedi piyasalarında yüzde 10 ile 20 arasında bir geri çekilmeyi ateşleyebileceği uyarısında bulundu. Yatırımcıları ciddi bir düzeltme yaşanması olasılığına karşı uyaran Zandi, geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan keskin düşüşlerin ardından gelen çabuk toparlanmanın bu sefer olmayacağını öngördüğünü de belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital ödemeler kişisel gizliliğin merkez bankalarının bu alana müdahil olmaları halinde daha iyi korunacağını öne sürdü. Panetta, Avrupa Birliği'nde kripto varlıkların gözetim, denetimi konusunda bir çerçevenin yıl sonuna kadar ortaya konacağını umduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB üyelerinin haftasonu yaptıkları toplantıda Banka'nın aralarında iklim değişikliği ile mücadelede oynadığı rol ve enflasyona yaklaşımın revizyonun da olduğu stratejik hedeflerin yeniden şekillendirilmesi konusunda "iyi ilerleme" sağlandığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası tarafından yayınlanan nakete göre, Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde varlık alımları 2022 Mart ayında sona erecek.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ilk günü Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim brüt borç ve alacak stoku verilerini duyuracak (17.30).

ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor (15.30).