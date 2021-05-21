Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Mayıs 2021)

Haftanın son işlem gününde yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, Konut Fiyat Endeksi, açılan kapanan şirket istatistikleri gibi yoğun bir veri gündemi izlenirken, yurt dışında öncü PMI verileri takip ediliyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Hafta başında 8,30'a kadar çekildikten sonra yukarı yönlü eğililm sürse de 8,40'ın altında kalmayı başaran dolar/TL, haftanın son işlem gününe 8,37-8,38'lerden başlıyor. Euro/TL ise 10,26 seviyesinde yatay.

Piyasalar: Asya borsaları yatırımcıların yüksek enflasyon ve Fed'in ekonomiye verdiği desteğin erken azaltılmasına yönelik endişelerinin yatışmasıyla yükselerek haftayı artıda bitirmeye hazırlanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 yükseldi. Endeks bu seviyeden kapanırsa haftayı yüzde 1,9 artıda bitirecek. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Altın: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı ABD'de enflasyon endişeleri ile yükselmeye çalışsa da küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentilerinin yatırımcıları riskli varlıklara yöneltmeye devam etmesine bağlı olarak direçlerin üzerinde kalmakta zorlanıyor. Spot altın fiyatı bu sabah 1870-1878 dolar bandında dalgalanıyor.

Petrol: Petrol fiyatlarında 3 gündür devam edeb düşüşün ardından toparlanmaya sinyalleri geldi. 70 dolar sınırından 3 günlük düşüşle 65 doların altına kadar çekilen brent petrol, bu sabah yeniden 65 doların üzerine çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Türkiye'de dün tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısı 10,000'in altına gerileyerek 1 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye inerken, 120 milyon doza kadar alımı için anlaşma yapılan Pfizer-BioNTech aşısından Haziran sonuna kadar 30 milyon doz geleceği açıklandı.

Esnafa yönelik hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Salgın ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında esnafa bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin TL ve 3 bin TL'lik hibe desteğinde bulunulacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültenle Boğaziçi Beton Sanayi ve ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu.

İsrail-Filistin arasında 11 gün sonra ateşkes ilan edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun (AP) AB Dijital korona virüs (Covid-19) Sertifikası konusunda uzlaştığını duyurdu.

Fed, hızla gelişen dijital ödeme teknoljileri ve özellikle bir ABD merkez bankası dijital belgesi çıkarma olasılığı konusunda bu yaz bir "müzakere belgesi" yayınlayacak. Fed, bu belge ile merkez bankası dijital parası konusunda kamuoyundan görüş toplayacak.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK ve TCMB tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayı rakamları açıklanacak (10.00). Tüketici Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 7,5 düşüşle 80,2 seviyesine inmişti.

TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, İşgücü Girdi Endeksleri, TOBB açılan ve kapanan şirketler verilerini duyuracak (10.00).

TCMB Mart ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak (14.30). Bir önceki ay konut fiyatlarında aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 30,8 artış açıklanmıştı.

Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle perşembe bir önceki haftanın TCMB haftalık bülteni yayımlanırken, cuma günü de geçen haftanın verileri açıklanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Global piyasalarda öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri bulunuyor. Avustralya (02.00), Japonya (03.30), Fransa (10.15), Almanya (10.30), Euro Bölgesi (11.00), İngiltere (11.30) ve ABD (16.45) PMI verileri sırayla açıklanacak.

İngiltere'de perakende satışlar (09.00), Euro Bölgesinde öncü Tüketici Güven Endeksi (17.00) verileri izlenecek.

ABD'de 2.el konut satışları (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) verileri bulunuyor.

Euro Bölgesi maliye bakanları, maliye politikası ve bankacılık birliğini görüşmek üzere Lizbon'da bir araya geliyor (10.00).