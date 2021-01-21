Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Ocak 2021)

Piyasalarda, veri ve gündem bakımından yoğun bir gün yaşanıyor. TCMB ve Avrupa Merkez Bankası ile birlikte 7 merkez bankasının faiz kararlarına ek olarak Türkiye'de ekonomik güven endeksi ile haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Japonya Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası'nın faiz kararları geride kalırken bankalar, faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Biden'ın göreve başlaması rekorlarla karşılandı. COVID-19 salgınıyla mücadelede daha büyük bir destek paketi beklentisi ve Trump'ın kararlarını tersine çeviren 17 kararname imzalaması Asya seansında yükselişlere neden oldu. Çin borsalarında yükselişler yüzde 1'i aşarken MSCI Asya Pasifik Endeksi de yüzde 1'e yakın primle rekor seviyelerini güncelledi. ABD vadelileri de yüzde 0,5'ler civarı artıda.

Yurt içi: Haftanın açılışında 7,50'nin üzerine tırmandıktan sonra 7,40'lara doğru çekilen dolar/TL, bugün açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 7,41'in hemen üzerinde değerleniyor. Dün 9 liranın altında kapanan euro/TL ise 9 lira sınırında hareket ediyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatları, Biden yönetiminin koronavirüs salgını karşısında ABD ekonomisine daha fazla destek sağlayacağı ve bunun enflasyon bekleyişlerini yukarı çekeceği beklentileri sonrası 1.872 dolar ile 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrolde ise fiyatlar 56 doların hemen altına geriledi.

GÜNÜN AJANDASI

Faiz kararının yanı sıra yurt içinde bugün tarımsal girdi fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerini de açıklayacak. (10.00) Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında değişiklik göstermeyerek 80,1 seviyesinde kalmıştı.

Öğleden sonra sırasıyla BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. TCMB haftalık raporunda rezervler, yurt dışı yerleşiklerin hareketleri ve yurç içi yerleşiklerin döviz pozisyonu izlenecek (14.30).

ECB'nin faiz kararı 15.45'te açıklanacak. Piyasalarda faiz oranlarında bir değişiklik tahmini bulunmuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, Para

Politikası Kurulu kararının ardından saat 16.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Işık Plastik halka arzında iki gün sürecek talep toplama başlayacak.

Günün diğer faiz kararları Endonezya, Norveç, Ukrayna, Güney Afrika ve

Paraguay'dan gelecek. Hiç bir bankadan faiz değişikliği tahmini bulunmuyor.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, Philadelphia

Fed iş koşulları endeksi (16.30) verileri gelecek.

..::TÜRKİYE'DEN HABERLER::..

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Piyasa beklenti anketlerinde büyük bir oranda TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği görüşü ön plana çıkıyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Türkiye'nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

Belediyeler ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından alacakları paylarda yapılan kesintileri düzenleyen kararda değişiklik yapılarak, bütçeden yapılacak kesinti oranları yüzde 10 artırıldı.

..::DÜNYADAN SON GELİŞMELER::..

ABD’de Başkan seçilen Joe Biden, ABD’nin 46’ıncı Başkanı olarak yemin etti ve görevine başladı. Biden, görevindeki ilk gününde Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı.

AB liderleri, koronavirüs salgınının yarttığı zorlukların yeniden tırmanışa geçtiği ortamda aşılama çalışmalarındaki gecikmeleri ve yavaşlığı, virüsün yeni varyantına karşı alınacak tedbirleri görüşmek için bir araya gelecekler.

Online video konferans yolu ile yapılacak toplantı Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak.

Brezilya ve Japonya merkez bankaları beklentiği gibi faiz oranında değişikliğe gitmedi. Japonya Merkez Bankası, gelecek mali yıl için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.