Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (21 Ocak 2022)

Türkiye'de Tüketici Güven Endeksi verisinin izleneceği haftanın son günü, yurt dışında İngiltere perakende satışlar, Euro Bölgesi öncü Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından hafif gerileyen döviz kurları haftanın son gününde yatay seyrediyor. Dolar/TL 13,40 düzeyinde değerlenirken euro/TL, 15,20'nin hemen altında işlem görüyor.

Asya borsaları ve ABD vadeli işlemleri, dün ABD borsalarında görülen düşüşlerin ardından geriledi. Düşüşlere Fed'in sıkılaştırma yanlısı politikalarına ve beklentilerin altında kalan ekonomik veriler ile bilançolara dair endişeler neden oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.8 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.66 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, “Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz odur ki sayın Putin’le Zelenskiy’i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü.

Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, COVID-19 salgınının kontrol altına alınmasında başarı sağlanması halinde enflasyonun yıl içinde gerilemesini beklediğini söyledi.

ABD, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak için Rus istihbarat servisi tarafından desteklenen 4 Ukraynalıya yaptırım uygulandığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Adalet Divanı’nın (AAD) Polonya’ya Disiplin Kurulu’nun faaliyetlerinin derhal askıya alınması kararına uymadığı gerekçesiyle bu kez de 69 milyon euro para cezası kesti.

Rusya Komünist Partisi’nden milletvekilleri, Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgeleri olan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığının tanınması için parlamentoya teklif sundu.

Japonya'da taze gıda fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları artan yakıt ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Queens' College Başkanı ve Allianz danışmanı Muhammed El-Erian, Fed'in ABD'nin karşı karşıya olduğu yükselen enflasyon tehdidi ile başa çıkmak için gelecek 2 toplantıda "cesur" adımlar atması gerektiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Günün en önemli verisi TÜİK ve TCMB tarafından ortaklaşa hazırlanan Ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi olacak. Tüketici Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 3,1 düşüşle 68,9 seviyesine kadar inmişti (10.00).

TÜİK 2021 yılı üçüncü çeyrek döneme ilişkin hanehalkı yurt içi turizm rakamlarını ve Kasım ayına ilişkin tarımsal girdi fiyatlarını duyuracak (10.00).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından açıklanan kurulan ve kapanan şirket sayıları verisi Aralık ayı ve 2021 yılı için gelecek (10.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek (15.00).

İngiltere'de Aralık ayına ilişkin perakende satış rakamları izlenecek. Perakende satışlar Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4, geçen yıl aynı aya göre yüzde 4,7 artış göstermişti. Analistler perakende satışlarda aylık bazda yüzde 0,6 düşüş, yıllık bazda yüzde 3,4 artış bekliyorlar (10.00).

Avrupa'da izlenecek diğer veri ise akşam saatlerinde gelecek olan Ocak ayına ilişkin Euro Bölgesi öncü Tüketici Güven Endeksi olacak. Endeks bir önceki ay -8,3 seviyesinde gelmişti (18.00).

ABD'de öne çıkan bir veri bulunmazken, Conferance Board Öncü Göstergeler Endeksi ve Baker Hughes sondaj kule sayıları verileri analistlerin göz ucuyla bakacağı rakamlar olacak (18.00, 21.00).

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya gelecek.