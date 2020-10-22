Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Ekim 2020)

22 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda bugün satış ağırlıklı bir gün yaşanıyor. Asya borsaları, ABD'de uzayan koronavirüs yardım paketi görüşmeleri ve tüm dünyada artan koronavirüs vaka sayılarının yarattığı endişeyle düşerken ABD vadelileri ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri de geriledi. ABD vadelilerinde kayıplar yüzde 0,7 civarında seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,63 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,69 düştü. Avustralya borsası yüzde 0,6, Güney Kore yüzde 0,59 ve Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi yüzde 1'in üzerinde ekside.

Yurt içi: Türkiye piyasaları ve Türk Lirası'nı değeri açısından büyük önem arz eden Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Saat 14:00'te gelecek olan karar öncesinde, sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 7,82 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL ise 9,27'nin hemen üzerinde... Günün bir diğer önemli verisi de Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları olacak. Ayrıca rutin haftalık para ve banka istatistiklerinde ise özellikle rezerv ve yurt dışı yerleşiklerin portföy hareketleri izlenecek.

Altın ve petrol: Spot altının ons fiyatı düne göre yüzde 0,5 civarı gerileyerek 1.914 dolar düzeyine düşerken brent petrolün varili ise 42 doların altına geriledi. Bu sabah saatlerinde brent petrolün varil fiyatı 41,5 dolar düzeyinde işlem görüyor.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Matrah artışı ‘torba’ya girdi

COVID-19 pandemisinin ekonomide yarattığı daralmanın aşılması ve vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik oluşturulan “yapılandırma” programı merakla bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un “borç yapılandırması yapılacak” açıklamasının ardından gözler Meclis’e gelecek pakete döndü. DÜNYA Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre merakla beklenen yapılandırma, bugün İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne (Torba Kanun) eklenecek önergelerle son şeklini alıyor. Gazetemizin 20 Ekim tarihinde gündeme getirdiği “kasa affı ve matrah artışı masada” haberinin ardından beklenen düzenlemenin yapıldığı öğrenildi.

Matrah artışı ‘torba’ya girdi

İkinci çeyreğe göre net kârda düşüş bekleniyor

Bankacılık sektöründe bilanço dönemi 26 Ekim’de açılıyor. Analist raporlarında üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre bankacılık sektörü net kârında en az yüzde 5 düşüş beklentisi öne çıkıyor.

İkinci çeyreğe göre net kârda düşüş bekleniyor

Renkli kozmetiğe maske ayarı

Pandemi ile birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen maske, renkli kozmetik ürünleri satışlarını da etkiledi. Söz konusu kategoride mart ayından bu yana yüzde 20-30 düşüş yaşandı. Ruj satışlarındaki düşüş derinleşirken, göz makyajı ve cilt bakım ürünleri satışında ise artış gözlendi.

Renkli kozmetiğe maske ayarı

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Fed Bej Kitap raporu yayımlandı: 'Ilımlı büyüme' devam edecek

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ekim 2020 sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyet, çoğu bölgede hafif ila ılımlı büyüme hızı arasında olmakla birlikte, tüm bölgelerde artmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu. Faaliyetteki değişikliklerin sektöre göre büyük farklılıklar gösterdiğine işaret edilen raporda, imalatın genel olarak makul hızda arttığı bildirildi.

ABD'li ilaç firması 8 milyar dolar ceza ödeyecek

ABD'de afyon katkılı ağrı kesici ilacı OxyContin'in çok sayıda insanı opioid bağımlısı haline getirdiği suçlamalarını kabul eden ilaç firması Purdue Pharma 8 milyar dolardan fazla ceza ödeyecek.